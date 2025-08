La Suisse réagit face à l'Ukraine et se redonne une chance

Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Après sa défaite en Slovaquie lors du premier match de ces pré-qualifications pour la Coupe du monde (73-60), la Suisse savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur face à l'Ukraine à Fribourg. Dans ce groupe à 3, où les deux premiers accèdent aux qualifications, il fallait réagir.

Tout comme à Bratislava samedi, la troupe d'Ilias Papatheodorou a bien entamé la rencontre. Elle a été mis sur les bons rails d'emblée puisque, sur la première possession helvétique, Boris Mbala a trouvé un panier primé au bout des 24 secondes.

Petit à petit, la Suisse a augmenté son avance dans un assez long premier quart. Elle menait même 14-7 après un joli 3 points de Selim Fofana (6e). Sauf que l'Ukraine ne s'est pas laissée davantage distancer, et est même revenue à quatre longueurs après 10 minutes (18-14).

L'action de Matteo Picarelli

Dans le deuxième quart, Toni Rocak et ses coéquipiers ont eu toutes les peines du monde à trouver la mire. Après cinq minutes, ils n'avaient inscrit qu'un seul tir (Selim Fofana, 3 points). Logiquement, les adversaires sont revenus au score, avant de prendre les devants pour la première fois dans cette rencontre (21-23). La Suisse a toutefois bien réagi, inscrivant un partiel de +8 droit derrière et se donnant à nouveau de l'air. Sauf qu'à nouveau, il y a eu un trou et à la pause, trois points séparaient les deux équipes (30-27).

Dans le troisième quart, Suisses et Ukrainiens ont joué au chat et à la souris, mais ce sont finalement les visiteurs qui en sont sortis victorieux et qui menaient à l'entame du dernier acte (45-47). La peur s'installait à Saint-Léonard. Matteo Picarelli a cependant rassuré tout le monde. Après 33 secondes, le joueur de Rucker San Vendemiano en Italie a réussi une action de grande classe, inscrivant un tir primé et obtenant une faute sur la même action. À nouveau, la Suisse était devant au tableau d'affichage. Plus détendue, la Suisse a pu légèrement prendre le large (55-48). Tout en ayant en tête que les Ukrainiens pouvaient rapidement revenir. Et ça n'a pas manqué puisque, 136 secondes plus tard, ils étaient de nouveau au contact (55-55).

Une fin de match haletante

À l'entrée dans le money-time, les deux équipes étaient toujours au coude à coude (61-61). Mais un incroyable tir à 3 points de Dylan Ducommun, juste après avoir déséquilibré son adversaire, a mis la Nati sur orbite. À 27 secondes de la fin, elle menait 64-61. L'Ukraine a égalisé par Ivan Tkachenko, mais la Suisse avait la dernière possession dans cette rencontre. Meilleur pointeur, Selim Fofana a voulu tout faire tout seul et offert la victoire à son équipe, d'un joli petit lay-up.

Cette victoire rassure tout le monde. La Suisse a toujours son destin entre les mains. La suite de son programme? La réception de la Slovaquie mercredi prochain à Winterthour, avant de défier l'Ukraine à Riga, le samedi 16 août. Avec, toujours comme objectif, de terminer dans les deux premiers de ce groupe et de vivre les «vraies» qualifications au Mondial 2027.