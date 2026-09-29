Une vidéo tournée lors d’un événement de cohésion de l’équipe suisse de saut d’obstacles montre Steve Guerdat et une coéquipière dans des scènes à connotation sexuelle. Le champion s’explique.

Matthias Dubach

Un petit «spectacle» déguisé lors d’un événement de cohésion d’équipe, juste pour s’amuser ensemble… Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Beaucoup de choses. L’équipe nationale suisse de saut d’obstacles en fait aujourd’hui l’amère expérience.

Le site d’investigation Inside Paradeplatz rapporte que l’équipe autour du champion du monde Steve Guerdat a tourné, lors d’un événement organisé il y a quelques mois, une vidéo à caractère «soft porno».

Les guillemets sont importants: il ne s’agit pas d’un film pornographique et aucune nudité n’est visible. Mais les captures d’écran de cette vidéo de quatre minutes montrent Steve Guerdat dans des tenues pour le moins surprenantes, adoptant des poses à connotation sexuelle. Sur les images rendues publiques, le champion du monde et une coéquipière miment notamment des scènes sexuelles. Ils simulent également une consommation de cocaïne sur une table.

Steve Guerdat explique le contexte

Sans doute une blague entre coéquipiers. Un épisode toutefois particulièrement embarrassant s’il venait à être rendu public. Interrogé par «20 Minuten», Steve Guerdat, acteur amateur malgré lui, explique le contexte de cet événement d’équipe: «Nous n’avons pas tourné de film porno. Personne ne savait à l’avance que nous allions devoir réaliser des vidéos. Nous devions simplement tirer une carte thématique, et nous avons tiré celle sur la mafia.»

Les participants ont ensuite reçu les costumes et les accessoires correspondants. Steve Guerdat s’est emparé de la tenue du parrain de la mafia. Puis la caméra a commencé à tourner. Les différents groupes devaient jouer les scènes et les dialogues imposés, avant que les vidéos ne soient montées pour divertir l’ensemble de l’équipe.

Le groupe a voulu pimenter le scénario

Steve Guerdat et son groupe ont alors décidé de ne pas s’en tenir strictement au scénario. «Pour nous, la mafia, c’était l’argent, la drogue et les femmes», explique le champion olympique de 2012. C’est ainsi que sont notamment nées les scènes à connotation sexuelle et celle de la cocaïne. La poudre blanche? Du simple sucre, assure Steve Guerdat à «20 Minuten»: «On a fait ça pour rigoler, rien de plus.»

Le champion du monde commence désormais à reconnaître que, rétrospectivement, cette soirée festive est peut-être allée un peu trop loin. D’autant plus que Damian Müller, le président de la fédération, se distancie clairement du contenu de la vidéo: «Cela ne correspond pas aux valeurs de notre fédération.» Steve Guerdat réagit: «C’était peut-être idiot. Mais pas malveillant.»

Le reste du groupe d’acteurs amateurs sera surtout soulagé de ne pas avoir été identifié publiquement jusqu’à présent, notamment la cavalière qui a participé aux scènes sexuelles avec Steve Guerdat.