Elena Rybakina chute d'entrée pour son premier match

Pour son baptême de no 1 mondiale, Elena Rybakina est tombée d'entrée à Pékin: la lauréate du dernier US Open a été renversée samedi par Alina Charaeva, 118e mondiale, au 2e tour du WTA 1000.

ATS Agence télégraphique suisse

Elena Rybakina a perdu pour son premier match en étant que no 1 mondiale. Elle s'est inclinée face à l'Arménienne Alina Charaeva (118e) 3-6 6-4 6-3 au 2e tour du WTA 1000 de Pékin, samedi. Rybakina effectuait son retour à la compétition après avoir remporté l'US Open le 12 septembre, un sacre qui l'a propulsée au sommet de la hiérarchie du tennis pour la première fois de sa carrière, à 27 ans.

La Kazakhe a bien entamé la partie en empochant la première manche. Mais Charaeva, 24 ans et qui n'a jamais été dans le top 100, a remporté les deux suivantes, pour signer son plus beau succès. Elle devient la neuvième joueuse classée hors du top 100 à battre une no 1 mondiale depuis l'édification du classement mondial en 1975, a souligné la WTA. L'Arménienne affrontera au tour suivant la Britannique Sonay Kartal (129e).

Rybakina, pour sa part, vit la mésaventure d'une élimination dès son entrée dans un tournoi pour la deuxième fois cette année après le WTA 500 de Berlin en juin. La dernière joueuse classée au-delà de la 100e place mondiale à l'avoir battue avant Charaeva était la Canadienne Bianca Andreescu (alors 121e) au WTA 1000 de Rome en mai 2025.