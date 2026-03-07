La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

ATS Agence télégraphique suisse
Le XV de l'Edelweiss a assuré son maintien en Europe Championship pour la saison prochaine en battant l'Allemagne samedi à Yverdon (35-25). Une victoire décisive pour la Suisse. Les rugbymen suisses termineront dans le top 6 de ce tournoi regroupant huit équipes européennes. Ils joueront le match pour la 5e place face aux Pays-Bas ou la Belgique le 15 mars à Madrid.
Promue en 2024 depuis l'échelon inférieur, la Suisse est assurée de disputer deux saisons de plus dans ce qui s'apparente à l'antichambre du tournoi des Six Nations. En effet, elle est désormais certaine d'éviter la dernière place du classement bisannuel, synonyme de relégation en Trophy Championship.
