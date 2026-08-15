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«J'aimerais battre mon record»
Roman Mityukov se qualifie pour les demi-finales du 100m dos

Roman Mityukov, seul Suisse encore en lice aux Européens de Paris, s'est qualifié samedi pour les demi-finales du 100 m dos avec le 12e temps. Le Genevois vise désormais son record national de 53''32 ce soir à 20h18.
Publié: il y a 59 minutes
Roman Mityukov, seul Suisse encore en lice aux Européens de Paris, s'est qualifié samedi pour les demi-finales du 100 m dos
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Roman Mityukov est le seul Suisse engagé samedi aux Européens de Paris à avoir passé l'écueil des séries. Le Genevois s'est qualifié pour les demi-finales du 100 m dos, programmées samedi soir dès 20h18, avec le 12e temps.

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Quatrième dans ces joutes sur 200 m dos, sa discipline de prédilection, Roman Mityukov a rempli son contrat avec cette place dans le top 16, obtenue grâce à un chrono de 53''78. «J'aimerais bien battre mon record de Suisse (red: 53''32) en demies» , a-t-il lâché en zone mixte.

Lui aussi finaliste (8e) sur 200 m dos, Flavio Bucca n'a en revanche pas réussi à se hisser en demi-finales. Le Thurgovien, 30e, a néanmoins amélioré son record personnel pour le porter à 54''61.

Une matinée décevante

En lice sur 200 m papillon, Fanny Borer a terminé au 19e rang des séries, en 2'14''88. Il a manqué 1''00 à la Vaudoise, tout juste remise d'une blessure à une épaule, pour se qualifier. «Je pense n'avoir jamais nagé aussi vite le matin», s'est-elle réjouie.

La matinée fut plus compliquée pour les autres représentants de Swis Aquatics. Les spécialistes de crawl ont ainsi manqué largement le coche sur 50 m. Balint Ashton (22''87, 59e), Robin Yeboah (22''89, 60e) et le Vaudois Tiago Behar (23''16, 68e), n'ont même pas approché leur meilleur temps.

Kay-Lyn Löhr (18 ans) est également restée loin de son record personnel sur 50 m brasse, nageant en 32''45 pour finir 37e. Même son de cloche pour Gian-Luca Gartmann, 24e du 200 m 4 nages en 2'00''84, et pour le relais du 4x200 m libre mixte (Tiago Behar, Marius Toscan, Gaia Rasmussen, Manon Richard), 10e en 7'51''25.

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