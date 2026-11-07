DE
FR

Le Catalan s'est imposé!
Marc Marquez remporte le sprint et se rapproche du titre

Victoire pour Marc Marquez au sprint du Grand Prix MotoGP du Qatar samedi. Le Catalan, en quête d'un 8e titre, a triomphé malgré des chutes impliquant Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia.
Publié: il y a 3 minutes
Marc Marquez sur le circuit international de Lusail le 7 novembre 2026
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté la course sprint du Grand Prix du Qatar de MotoGP samedi. Il aura une première chance de décrocher son huitième titre dans la catégorie reine dimanche.

Le Catalan, parti en deuxième position, s'est imposé devant l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) et l'héroïque Espagnol Jorge Martin (Aprilia), qui roule malgré une fracture du radius du bras droit au niveau du poignet.

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), qui avait décroché la pole position plus tôt dans la journée, a chuté alors qu'il était en train de dépasser Marquez au 4e tour. Malgré un contact entre les deux motos, le septuple champion du monde a réussi à rester sur ses roues avant de filer vers la victoire.

La course a été marquée par la chute spectaculaire de l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui a été percuté par l'Espagnol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et est retombé très lourdement sur la piste après être passé par-dessus son guidon.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus