Victoire pour Marc Marquez au sprint du Grand Prix MotoGP du Qatar samedi. Le Catalan, en quête d'un 8e titre, a triomphé malgré des chutes impliquant Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia.

Marc Marquez remporte le sprint et se rapproche du titre

Marc Marquez remporte le sprint et se rapproche du titre

ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté la course sprint du Grand Prix du Qatar de MotoGP samedi. Il aura une première chance de décrocher son huitième titre dans la catégorie reine dimanche.

Le Catalan, parti en deuxième position, s'est imposé devant l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) et l'héroïque Espagnol Jorge Martin (Aprilia), qui roule malgré une fracture du radius du bras droit au niveau du poignet.

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), qui avait décroché la pole position plus tôt dans la journée, a chuté alors qu'il était en train de dépasser Marquez au 4e tour. Malgré un contact entre les deux motos, le septuple champion du monde a réussi à rester sur ses roues avant de filer vers la victoire.

La course a été marquée par la chute spectaculaire de l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui a été percuté par l'Espagnol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et est retombé très lourdement sur la piste après être passé par-dessus son guidon.