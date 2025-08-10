DE
Pré-qualifications du Mondial
Un premier succès pour l'Ukraine

Dans le groupe D des pré-qualifications du Mondial 2027, l'Ukraine a battu la Slovaquie 80-71 à Riga. Les trois équipes, dont la Suisse, sont à égalité avec 3 points chacune. Les deux prochains matches de la Suisse seront cruciaux pour sa qualification.
Publié: il y a 52 minutes
L'Ukraine s'est bien reprise après sa défaite face à la Suisse, mercredi dernier à Fribourg.
Photo: keystone-sda.ch
Les trois derniers matches seront décisifs dans le groupe D de la 2e phase des pré-qualifications du Mondial messieurs 2027. Battue par la Suisse mercredi dernier à Fribourg, l'Ukraine a cueilli à son tour un premier succès en battant la Slovaquie 80-71 samedi à Riga.

Les trois équipes de cette poule affichent donc 3 points à leur compteur à mi-parcours, alors que seules les deux premières décrocheront leur ticket pour les «vraies» qualifications. L'Ukraine figure au 1er rang avec un différentiel général de +7, contre +4 pour la Slovaquie et -11 pour la Suisse.

L'équipe de Suisse a donc toujours son destin en main avant d'affronter successivement la Slovaquie mercredi à Winterthour et l'Ukraine samedi prochain à Riga. Les hommes d'Ilias Papatheodorou assureraient leur place dans les qualifications du Mondial s'ils remportaient leurs deux derniers matches.

A l'inverse, leurs espoirs s'envoleraient s'ils s'inclinaient à deux reprises. Et si la Suisse devait gagner une de ces deux parties, il faudrait certainement sortir la calculette à l'issue de l'ultime rencontre de cette poule, prévue le mercredi 20 août à Bratislava entre la Slovaquie et l'Ukraine.

