La Suisse d'Ilias Papatheodorou a bu la tasse samedi en Slovaquie Photo: VALENTIN FLAURAUD

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse a manqué son affaire pour son entrée en lice dans le 2e tour pré-qualificatif du Mondial 2027. Les hommes d'Ilias Papatheodorou se sont inclinés 73-60 en Slovaquie. Cette défaite n'est pas rédhibitoire. Mais, dans un groupe où chacune des trois équipes ne disputera que quatre matches, elle n'augure rien de bon, même si l'écart s'est réduit dans le dernier quart. Les Helvètes devront réagir mercredi face à l'Ukraine, qu'ils accueilleront à Fribourg dès 19h.

La Suisse avait pourtant entamé de manière idéale cette partie disputée à Bratislava. Sous l'impulsion de Toni Rocak et Dykan Ducommun, elle a logiquement pu prendre six longueurs d'avance (13-6, puis 15-9) dans un premier quart conclu sur le score de 17-13 en sa faveur. Mais les Slovaques se sont réveillés dans le deuxième quart-temps. Et notamment leurs «shooteurs» Timotej Malovec (21 points au final, agrémentés de 9 rebonds), Lukas Bolek (3/4 à 3 points) et Dalibor Hlivak (3/4 derrière l'arc), qui ont uni leurs efforts pour faire céder la défense helvétique.

Auteure notamment d'un partiel de 8-0 en l'espace de 1'30, la Slovaquie a pris les commandes avant la mi-temps (41-33 à la pause). Et la Suisse a sombré dans le troisième quart, n'inscrivant que 5 points (tous sur des lancers francs !) dans les neuf premières minutes de jeu. A 60-40 après trois «quarters», la messe était dite.