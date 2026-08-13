C'est la première fois que les Championnats d'Europe d'athlétisme se déroulent en Grande-Bretagne. Jusqu'à présent, l'intérêt suscité est plutôt modéré et lors des trois premiers jours, de nombreuses places sont restées vides.

Gian-Andri Baumgartner

Après les deux premiers jours des Championnats d'Europe à Birmingham, le Royaume-Uni avait de quoi se réjouir. Grâce aux titres d'Amy Hunt et de Romell Glave sur 100 m, ils étaient en tête du classement des médailles. Seulement, ils ne peuvent pas vraiment compter sur un public nombreux de supporters locaux à l'Alexander Stadium.

En effet, le stade de la deuxième plus grande ville d’Angleterre n’est que clairsemé. Lundi soir, selon les chiffres officiels, environ 13'000 spectateurs étaient présents dans le stade, qui, grâce à des tribunes supplémentaires, pourrait en réalité accueillir 23'000 personnes.

«Qui a les moyens de se le permettre?»

En Angleterre, la raison de ces tribunes à moitié vides est vite trouvée: les prix des billets. Dans la catégorie la plus chère, ceux-ci s’élèvent, du lundi au jeudi, à l’équivalent d’environ 120 francs, avant de grimper à plus de 160 francs le week-end. «Qui dispose actuellement de cet argent?», se demande Sonja McLaughlan, commentatrice d'athlétisme à la BBC. Et Nick Harwell, manager d'Amy Hunt, qualifie ces prix de «fous». Pourtant, les places des catégories situées dans les tribunes principale et opposée sont encore mieux remplies que dans les autres secteurs, où les billets sont disponibles, dans le meilleur des cas, pour environ 40 francs.

La restauration dans le stade n’est pas non plus vraiment bon marché. Si l’on souhaite manger un hot-dog accompagné de frites, il faut débourser plus de 16 francs. À cela s’ajoute la situation quelque peu excentrée de l’Alexander Stadium, situé près de l’autoroute M6, au nord de Birmingham. Que de raisons pour être embêté dans la venue au stade.

Une affluence plus importante le week-end?

Les organisateurs ne veulent quant à eux pas entendre parler d’une «catastrophe» en termes de fréquentation. Ils se disent «ravis» des ventes de billets, comme ils l’indiquent dans un communiqué officiel, précisant que les objectifs ont été «largement dépassés». Dans le même temps, ils mettent en avant des offres spéciales valables certains jours, où les billets familiaux ne coûteraient par exemple qu’environ 30 francs.

La situation devrait définitivement changer ce week-end en termes de fréquentation. «Les séances de vendredi, samedi et dimanche soir sont presque complètes», souligne un porte-parole du comité d’organisation. Il est donc tout à fait possible que l’euphorie des Championnats d’Europe finisse par s’emparer véritablement de l'Angleterre.