Un nombre record de participantes féminines reliera Zermatt à Verbier, du 13 au 19 avril. Les organisateurs de la Patrouille des Glaciers soulignent un taux de 10%, tandis qu'une association aligne 4 équipes de femmes, plutôt que 2.

Les femmes n'ont jamais été si nombreuses à se lancer dans la Patrouille des Glaciers

Les femmes n'ont jamais été si nombreuses à se lancer dans la Patrouille des Glaciers

Un record de participation en 2026

Ellen De Meester Journaliste Blick

Fin 2025, les organisateurs de la Grande Patrouille des Glaciers célébraient un taux de participation féminine de 10%, pour la 41e édition. Ce chiffre semble décevant, négligeable, encore un rappel que les grands événements sportifs restent majoritairement masculins. Il s'agit pourtant d'un véritable record.

En 2024, par exemple, ce taux ne s'élevait qu'à 6,6%, notait «Le Nouvelliste»: raison de plus d'applaudir fervemment les sportives qui, du 13 au 19 avril, relieront Zermatt à Verbier en passant par Arolla. Autre signal encourageant: l'Association Reaching Summits, qui engage et entraîne chaque année plusieurs patrouilles 100% féminines, a également décidé de renforcer son action, en alignant quatre équipes, plutôt que deux.

Des mois d'entraînement

Ainsi que le précise un communiqué diffusé le 7 avril, les participantes de l'édition annulée de 2024 sont fin prêtes: le programme de préparation comprenant un entraînement physique déployé sur plusieurs mois, elles sont sur les starting blocks, après des semaines de séances intensives misant sur l'endurance, le dénivelé, la préparation mentale et la cohésion d'équipe.

«L’objectif est de donner à chaque participante les compétences nécessaires pour évoluer en sécurité et en confiance dans cet environnement», précise Karine Fragnière, créatrice du projet et arrivée 2e de sa catégorie en 2022. C'est la deuxième fois que Reaching Summits s'évertue à encourager l'égalité, dans le cadre de cette célèbre course.