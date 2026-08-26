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«Ne vous inquiétez pas»
A 21 ans, la championne olympique Alysa Liu doit faire une pause

La médaillée d’or en patinage artistique des derniers JO va s’accorder une année sabbatique. L’Américaine avait mis un terme à sa carrière à l’âge de 16 ans, avant de revenir à la compétition en 2024.
Publié: il y a 42 minutes
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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ATS Agence télégraphique suisse

La championne olympique 2026 Alysa Liu s'accorde une année sabbatique sans compétition. L'Américaine de 21 ans l'a annoncé dans un post sur Instagram. «Alors que d’autres dévoilent leurs programmes, je souhaite profiter de cette occasion pour annoncer que je ne participerai à aucune compétition cette saison», a écrit Alysa Liu, qui a toutefois assuré qu'elle reviendrait sur la glace par la suite. «Ne vous inquiétez pas: je reviendrai», écrit l'Américaine, qui va prendre le temps de «se recentrer, de travailler les détails et tout ce qui va avec.»

Lors des Jeux olympiques de Milan/Cortina en février, Alysa Liu a remporté l’or aussi bien par équipe qu'en individuel. En 2022, à l'âge de 16 ans, elle avait mis fin à sa carrière de manière tout à fait inattendue. Elle a fait son retour pour la saison 2024/2025 et est immédiatement devenue championne du monde.

«Je souhaite sans cesse me lancer de nouveaux défis afin que mon expressivité et mon patinage puissent continuer à évoluer. Il est important pour moi que mon sport reflète mon épanouissement personnel», souligne-t-elle encore.

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