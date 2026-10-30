La Suissesse Flurina Rigling a marqué les Mondiaux de paracyclisme 2026. L’athlète zurichoise a décroché l’or en chrono sur piste et établi un record du monde lors des qualifications.

Flurina Rigling remporte son premier titre en chrono sur piste

Flurina Rigling remporte son premier titre en chrono sur piste

ATS Agence télégraphique suisse

Flurina Rigling a commencé les Championnats du monde de paracyclisme sur piste à Apeldoorn en remportant l'or. En décrochant le maillot arc-en-ciel du contre-la-montre, la Zurichoise comble une lacune dans son palmarès.

Lors de la finale sur un kilomètre dans la catégorie C2, Rigling a fait la différence. Avec un temps de 1'17''22, elle a devancé de plus de trois secondes l'Irlandaise Heather Jameson, qui a terminé deuxième. La médaille de bronze est revenue à l'ancienne championne du monde, la Brésilienne Sabrina Custodia da Silva, qui a concédé plus de quatre secondes à la Suissesse.

Lors des qualifications, Rigling avait déjà fait forte impression en établissant un record du monde. En 1'16''75, elle avait battu de plus de trois secondes l’ancienne marque détenue par Custodia da Silva.

De l'argent à l'or

«Je ne pensais pas pouvoir remporter le record du monde et le titre, surtout en contre-la-montre. Je suis fière d’avoir réussi cela avec mon équipe», a déclaré Flurina Rigling après la cérémonie de remise des médailles.

Il y a un an, à Rio de Janeiro, Rigling avait remporté la médaille d’argent au kilomètre contre la montre. Aux Pays-Bas, c’est la seule de ses quatre disciplines dans laquelle elle ne défend pas son titre. En 2025, elle avait décroché l’or au sprint, au scratch et à l’élimination.