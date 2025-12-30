Il ne faut pas oublier qu'Audrey Werro n'a que 21 ans

En cette année 2025 et par ses incroyables performances, Audrey Werro a bousculé le monde de l'athlétisme en Suisse. La spécialiste du 800 m est le coup de cœur de notre journaliste.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Révélation de l'année de l'athlétisme européen.» Rien que ça. Récompensée par European Athletics pour sa magnifique saison 2025, Audrey Werro succède à des noms ronflants comme Karsten Warholm, Armand Duplantis ou Femke Bol. Cela montre bien la nouvelle dimension dans laquelle la Fribourgeoise est entrée cette année.

En 2025, la spécialiste du 800 m a fait tomber à plusieurs reprises le record de Suisse. En une semaine, elle est passée de 1'57''25 à 1'55"91. J'étais au Letzigrund, fin août, lorsqu'elle a amélioré son temps pour une dernière fois de la saison. Le bruit et la clameur du public ont poussé la pensionnaire du CA Belfaux à se surpasser. Mais c'est surtout «l'après» que je retiens.

Gagnante d'une Diamond League pour la première fois de sa carrière, c'est avec un rire tellement naturel qu'Audrey Werro s'est présentée devant la presse. Comme si celui-ci voulait dire: «Même moi je ne comprends pas comment c'est possible.» À 21 ans et avec cette saison hors-norme, la Fribourgeoise est clairement rentrée dans la cour des grandes.

Quelques semaines plus tard, c'est pourtant dans la minimaliste salle communale de Belfaux que ses proches et ses supporters se sont réunis pour assister à la finale du 800 m des Mondiaux. Et même si à Tokyo, elle n'a pas terminé sur le podium, personne dans la salle n'était déçue. La saison a été magnifique et tout le monde sait que la Courtepinoise n'a que 21 ans. Son avenir s'annonce radieux.