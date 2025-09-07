Fabian Cancellara: «Mon père serait fier de moi»

À Sursee, un ancien dépôt de bière va devenir le nouveau siège de Tudor Pro Cycling. Un projet à 18 millions de francs, pensé autant pour les coureurs que pour les fans, alors que Fabian Cancellara vit un moment personnel difficile.

1/12 Un mini-ovale pour les fans de vélo. Le nouveau quartier général de Tudor Pro Cycling à Sursee doit aussi devenir un lieu de découverte. Photo: Tudor Pro Cycling

Mathias Germann

Un ancien dépôt de bière va devenir le centre névralgique du cyclisme suisse. Où ça? À Sursee (LU). L’autoroute est à trois minutes, la gare à cinq. Tudor Pro Cycling, l’équipe suisse la plus connue, y construit son nouveau quartier général. Coût estimé: 18 millions de francs. Le bâtiment comptera six étages et offrira 10'000 m² de surface.

«La plupart des équipes cyclistes ont leur base dans des hangars anonymes. Nous, nous prenons une autre voie. Nous n’aurons pas seulement un entrepôt pour les vélos, les véhicules et quelques bureaux. Nous voulons aussi proposer quelque chose aux fans», explique le CEO de Tudor, Raphael Meyer. Dès le printemps 2027, date prévue pour l’ouverture, les visiteurs pourront même s’essayer à un mini-ovale dans un espace de découverte.

Fabian Cancellara vit une période difficile

Pour les professionnels comme pour les jeunes, les infrastructures seront complètes: sauna, salles de fitness, chambres en mezzanine, cuisine et salle de jeux. «Tout le monde doit se sentir bien chez nous», souligne Meyer. Détail insolite: un tunnel traversant le rez-de-chaussée permettra de charger et décharger les camions de l’équipe.

Après trois ans et demi dans le monde professionnel, Tudor continue d’accélérer. «Je veux rendre quelque chose à ce sport», affirme le patron de l’équipe Fabian Cancellara (44 ans). Le Bernois espère raviver la passion du cyclisme chez les jeunes. Mais malgré la joie du lancement du chantier, il traverse une période difficile.

Il y a un mois, son père Donato est décédé. «Sans lui, je ne serais pas là aujourd’hui. Il m’a offert mon premier vélo et m’a toujours soutenu. S’il voyait ce qui est en train de naître ici, il serait fier de moi, j’en suis convaincu», confie Cancellara.

Un bilan sportif mitigé

Malgré l’enthousiasme que crée la construction de ce centre, le bilan sportif reste mitigé. En 2025, l’équipe a multiplié les bons classements, mais n’a signé que dix victoires, et ce, malgré l’arrivée de deux stars: Marc Hirschi (26 ans) et Julian Alaphilippe (33 ans, FRA). La montée sur le World Tour n’aura pas lieu cette année.

«Si je devais nous donner une note, ce serait 4,5», admet Raphael Meyer. «Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Mais nous persévérons, nous apprenons et nous n’abandonnons pas.»