L'information fait grand bruit au Brésil: un milliardaire souhaite léguer une partie de sa fortune à... Neymar. «Je l'aime et je m’identifie beaucoup à lui», explique l'homme d'affaires d'une trentaine d'années.

Neymar se trouve sur le testament d'un... milliardaire. Photo: Getty Images

Cette histoire fait le buzz au Brésil et prend racine en 2023. Il y a maintenant un peu plus de deux ans, le média brésilien «GZH» avait indiqué que le bureau notarial de Porto Alegre avait enregistré le testament d’un milliardaire. Celui-ci indiquait que l'homme d'affaires léguait une partie de sa fortune à... Neymar.

La raison? Le numéro dix auriverde de 33 ans n'est ni plus ni moins que «l'idole» de ce fameux donateur. «J’aime Neymar et je m’identifie beaucoup à lui, explique-t-il à un média local, Metrópoles. Sa relation avec son père me rappelle beaucoup ma relation avec le mien, aujourd’hui décédé. Même si j’ai presque 31 ans, je ne suis pas en très bonne santé, et à cause de ça, je me rends compte que je n’ai personne à qui confier mes affaires si jamais je décède.»

Quelle part exacte pour Neymar?

L'histoire est donc réapparue ce jeudi et a créé l’émulation au Brésil, avec la publication des documents par les médias locaux. Quel est le montant que pourrait espérer recevoir Neymar? Quelle est la fortune exacte de l'homme d'affaires d'une trentaine d'années? Aucune information n'a filtré à ce sujet. Le clan du joueur de Santos assure d'ailleurs ne pas avoir été informé sur le sujet, d'après les médias brésiliens.