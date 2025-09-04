Les sélections de jeunes de l'ASF regorgent de talents possédant plusieurs nationalités. Quels sont les plus grands talents qui pourraient nous quitter dans les années à venir? Blick fait les présentations dans toutes les catégories d'âge.

1/8 L'un des grands talents du football suisse aux racines albanaises: Zidan Tairi. Photo: Getty Images

Christian Finkbeiner et Tim Guillemin

C’est une déclaration qui interpelle. «Plus de 70% de nos joueurs de la relève ont la double nationalité», confie Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales de l’ASF. La fédération doit-elle craindre de nouveaux cas comme ceux de Leon Avdullahu (Kosovo) ou d’Eman Kospo (Bosnie)? Deux talents formés en Suisse qui ont choisi une autre sélection. Et Albian Hajdari (22 ans, Kosovo) pourrait être le prochain à franchir le pas.

Officiellement, l’ASF minimise l’enjeu. Mais le départ de Leon Avdullahu a fait plus de bruit en interne qu’on ne veut bien reconnaître. Preuve en est: l’une des premières actions du nouveau président Peter Knäbel a été de se rendre à Hoffenheim pour tenter de convaincre le joueur de rester fidèle à la Suisse. En vain. Même les responsables des M21, Sascha Stauch et Diego Benaglio, ont préféré ne pas s'exprimer publiquement sur le sujet. En coulisses, l’idée d’un manager chargé des talents binationaux circule déjà, comme l’a réclamé Blick.

Les doubles nationaux ont pourtant façonné l’histoire récente de la Nati, bien après les pionniers qu'ont été Kubilay Türkyilmaz et d'autres. Après 2000, l’apport des joueurs issus des Balkans a profondément marqué la sélection: Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri ou Granit Xhaka en sont les symboles. Aujourd’hui encore, plus de la moitié des 23 joueurs convoqués pour affronter le Kosovo vendredi – match d’ouverture des qualifications pour la Coupe du monde – sont doubles nationaux, beaucoup avec des racines africaines. Et les M21, qui débutent leur campagne européenne en Estonie, n’y échappent pas. La tête d’affiche: Zachary Athekame (20 ans, d’origine nigériane), transféré cet été d’YB à Milan pour 10 millions.

Le vivier des plus jeunes sélections illustre aussi le défi. Avec l’augmentation du nombre de participants aux phases finales de l'Euro et de la Coupe du monde, de plus en plus de pays deviennent des compétiteurs crédibles. Pour l’ASF, le défi est clair: séduire et retenir ses talents avant que d’autres nations ne viennent frapper à leur porte. Voici un exemple de joueurs très talentueux qui pourraient, demain, opter pour un autre pays que la Suisse.

2007

Enrique Aguilar (Salzbourg, attaquant): Un attaquant très rapide, puissant, athlétiquement en avance. Il va très vite et est capable de faire beaucoup de différences sur le côté gauche. Il a déjà fait quelques matches avec Liefering et a eu ses premières minutes avec le RB Salzburg cette saison. Un super talent du football suisse, qui a débuté à Bâle.

Zidan Tairi (Hoffenheim, milieu): Ancien joueur du FC Zurich, milieu axial, numéro 10. Il est plutôt petit, très technique, beaucoup d’intelligence de jeu, se place bien entre les lignes. Un joueur assez créatif. Il a du leadership, a parfois le brassard de capitaine. Il est proche de la première équipe de Hoffenheim et pourrait y arriver cette saison.

Agon Rexhaj (Bâle, ailier): Après avoir suscité l’intérêt de grands clubs européens il y a un an, l’ailier a prolongé son contrat de trois ans avec le FC Bâle à l’automne. Il s’est distingué dans les différentes sélections de l’ASF par son sens du but.

2008

Olivier Mambwa (YB, défense): Latéral gauche d’YB, qui a fait sa première apparition ce week-end face à Lugano. Un crack. Athlétiquement en avance, ultra-puissant, il va vite, il est technique. Il a encore une vraie marge de progression au niveau de ses centres. Mais il est solide, il se place, il répète les efforts. Du très haut niveau.

Théodore Pizarro (Freiburg, gardien): Il a quitté Lausanne pour signer à Freiburg. Il fait déjà 1m90, il a un profil un peu à la Yvon Mvogo, très agile et bon au pied, mais aussi dans les airs et sur sa ligne. Très complet.

Giacomo Koloto (Bâle, milieu/attaque): Un ancien attaquant, qui est redescendu d’un cran et est très polyvalent. Physiquement intéressant, il a une bonne technique, il peut jouer dos au but et prendre la profondeur. Il a la détermination nécessaire et une bonne mentalité.

2009

Altin Azemi (Xamax, milieu): Un numéro 8 ou 10, très technique, athlétiquement en avance pour son âge. Il a déjà joué en Challenge League, et marqué un but. Joueur à la mentalité exemplaire, très mature pour son âge. Très bon sur les coups de pied arrêtés.

Alessandro Barbieri (Bâle, milieu/attaque): Un ex-numéro 10, qui joue désormais sur le côté gauche. Petit gabarit, mais techniquement vraiment très fort. Il a un jeu assez spectaculaire, il est créatif et inventif, il dribble bien. Mais athlétiquement, il y a des doutes sur son évolution.

Christian Duah (Bâle, attaquant): Athlétiquement en avance, ce qui lui permet de déjà jouer avec les M21 du FCB. Un ailier gauche très puissant et rapide, qui mise beaucoup sur le volume de course. Le petit frère de Kwadwo Duah peut marquer, provoquer, déborder… Il a un peu de déchet, mais il percute beaucoup.