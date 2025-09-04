Cameron Puertas, ancien joueur du Lausanne-Sport, rejoint le Werder Brême après un an en Arabie saoudite. Prêté pour une saison avec option d'achat, il espère briller dans un championnat européen de premier plan.

AU Werder Brême, Cameron Puertas retrouve deux anciens coéquipiers de l’Union Saint-Gilloise, Senne Lynen et Victor Boniface.

Après une année passée en Arabie saoudite, Cameron Puertas, ancien milieu de terrain du Lausanne-Sport, fait son retour sur la scène européenne. Le Werder Brême, évoluant en Bundesliga, a officialisé son arrivée sur les réseaux. Le transfert a été finalisé juste avant la clôture du mercato: le joueur de 27 ans rejoint l’équipe allemande sous forme de prêt pour une saison, avec option d’achat.

Peter Niemeyer, directeur du football du Werder Brême, a salué cette acquisition dans un communiqué: «Nous avons eu l’opportunité de recruter Cameron. Il a démontré ses qualités footballistiques, notamment lors de ses passages en Belgique et en Suisse, et pourra nous aider immédiatement.»

Une étape majeure

Ce retour en Europe constitue une étape majeure pour le Lausannois, qui avait quitté le continent pour Al-Qadisiyah en Arabie saoudite contre 15 millions d’euros, après une saison impressionnante en Belgique.

Lorsqu’il évoluait à l’Union Saint-Gilloise, après son transfert depuis Lausanne-Sport pour un peu plus d’un million d’euros, Cameron Puertas s’était fait remarquer par ses performances exceptionnelles. En 2023-2024, il a inscrit 11 buts et délivré 19 passes décisives, devenant ainsi le meilleur joueur du championnat belge. Ces exploits lui ont ouvert les portes d’un transfert lucratif vers l’Arabie saoudite.

Son retour dans un championnat du top 5 européen semble désormais motivé par des ambitions sportives élevées. À un an de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Cameron Puertas pourrait envisager une place dans les prochaines sélections de l’équipe nationale suisse, bien que son passeport suisse ne soit attendu qu’en 2026.

Une recrue de choix

Pour l’entraîneur principal du Werder Brême, Horst Steffen, l’Espagnol d’origine suisse est une recrue de choix. «Cameron peut évoluer au milieu de terrain. Dans son ancien club, il a montré qu’il pouvait être dangereux devant le but et créer des occasions. Il allie qualité technique, compréhension tactique et rapidité, et n’hésite jamais à tacler. Nous sommes ravis de l’avoir parmi nous», a déclaré le coach.

Cameron Puertas retrouve par ailleurs deux anciens coéquipiers de l’Union Saint-Gilloise, Senne Lynen et Victor Boniface, et se dit impatient de débuter sous ses nouvelles couleurs: «Je suis très heureux que ce prêt au Werder ait abouti et j’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouveaux coéquipiers.»