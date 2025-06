Cameron Puertas obtiendra-t-il enfin le passeport suisse?

Cameron Puertas n'a pas encore le passeport suisse. Mais si tout se passe comme prévu par l'ASF, l'Espagnol né en Suisse sera naturalisé d'ici à la fin de l'année et deviendra ainsi une option au milieu de terrain pour Murat Yakin.

1/6 Cameron Puertas attend toujours son passeport suisse. Photo: AFP

Tobias Wedermann

Des enfants en liesse, des selfies à la chaîne et un message d’amour à ses racines: Cameron Puertas (26 ans) est apparu comme invité d’honneur lors d’un événement footballistique en Suisse romande pendant la trêve estivale. Il a ensuite écrit sur Instagram: « Une manière de ne jamais oublier d’où je viens. »

Il parle de Lausanne, sa ville natale, où ce fils d’immigrés espagnols a vu le jour en août 1998. Estimé aujourd’hui à 13 millions d’euros, Puertas serait, selon Transfermarkt, le sixième joueur le plus cher potentiellement sélectionnable avec l’équipe de Suisse. Il figure d’ailleurs depuis un moment sur les tablettes du sélectionneur Murat Yakin. Mais sa première apparition sous le maillot national se fait toujours attendre. En cause : l’absence de passeport suisse. Sa naturalisation a été retardée, notamment à la suite d’une infraction routière — il a été contrôlé au volant un jour trop tôt après une suspension de permis. Depuis, toutes les tentatives d’accélération de la procédure ont échoué.

Une naturalisation avant la fin de l’année?

Mais l’horizon semble enfin s’éclaircir. L’Association suisse de football estime désormais que Puertas pourrait obtenir la nationalité suisse d’ici à la fin de l’année. Lors du récent voyage de la Nati aux États-Unis, son nom était sur toutes les lèvres : sa naturalisation serait en bonne voie pour fin 2025. Toutefois, dans l’entourage du joueur, on reste prudent : plusieurs obstacles administratifs doivent encore être levés.

La fédération peut-elle jouer un rôle actif? «J’aimerais vraiment pouvoir le convoquer. J’apprécie sa mentalité et sa personnalité», confie Murat Yakin. Puertas présente en effet un profil rare au sein de l’effectif actuel: «Un milieu offensif qui marque beaucoup».

Si la Suisse décroche sa qualification pour la Coupe du monde à l’automne et que les démarches aboutissent comme prévu, Puertas pourrait effectuer ses débuts internationaux au printemps 2026 — et être candidat à une place dans l’effectif pour le Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. «Dans le système que j’envisage, il y aurait un poste de numéro dix. Je peux très bien l’imaginer dans ce rôle», précise Yakin.

Un exil discret, mais productif

Le fait que Puertas ait quitté l’Europe il y a un an n’a en rien entamé l’enthousiasme du sélectionneur. La saison dernière, le Lausannois a disputé 37 matchs officiels avec Al-Qadsiah, terminant quatrième du championnat saoudien aux côtés de joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Nacho, l’ancien défenseur et capitaine du Real Madrid.

Après une saison éclatante en Belgique avec l’Union Saint-Gilloise — 14 buts et 23 passes décisives, meilleur passeur européen toutes compétitions confondues — Puertas a rejoint en août dernier la ville portuaire de Khobar, sur les rives du golfe Persique. Il y perçoit un salaire d’environ six millions de dollars par an.

Malgré l’éloignement des projecteurs européens, le Vaudois continue de progresser. Pour sa première saison dans le Golfe, il a inscrit cinq buts et délivré onze passes décisives. Des statistiques qu’on espère bientôt retrouver sous le maillot rouge de la Nati.