Le Lausanne-Sport «surpris» par le départ de Ludovic Magnin

Ludovic Magnin (droite) a quitté le Lausanne-Sport cet été. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

On peut avoir tendance à l'oublier, mais une saison réussie ne bénéficie pas forcément qu'aux joueurs sur le terrain. Le Lausanne-Sport a d'ailleurs été rappelé à cette réalité cet été, avec le départ de son désormais ex-coach Ludovic Magnin vers le FC Bâle.

Un transfert qui en a surpris plus d'un, à commencer par le directeur sportif du LS. «On pouvait se douter que, vu la bonne saison, il puisse susciter de l’intérêt ailleurs. Mais on n’en avait pas parlé, et je n'avais aucun indice laissant penser qu’il partirait. Quand c’est arrivé, oui, c’est arrivé tout d’un coup. Et ensuite, tout s’est enchaîné très, très vite concernant son départ. Mais oui, c'était une surprise», avoue Stéphane Henchoz ce lundi en conférence de presse.

«Il aurait été décevant qu’il quitte Lausanne pour un club similaire»

L'ancien international suisse, qui aurait aimé pouvoir poursuivre l'aventure avec le Vaudois, se montre tout de même content pour son ancien collègue de travail. «Mais, finalement, c'est une surprise positive pour lui. Parce qu’il rejoint un club qui, pour l’instant, est sûrement supérieur au nôtre. C’est un pas en avant dans sa carrière», salue-t-il, ajoutant qu'un scénario précis lui aurait déplu.

«Il aurait été décevant qu’il quitte Lausanne pour un club similaire, je ne le cache pas. Dans ce cas-là, on aurait sans doute eu plus de mal à accepter son départ. Il avait encore un contrat, mais à partir du moment où il a exprimé clairement le désir de franchir une étape supplémentaire dans sa carrière, il y avait une certaine logique.»

S'il a davantage pour objectif de promouvoir de jeunes talents, le LS se réjouit tout de même de ce coup de pub sur son travail. «Cela montre que Lausanne n’est pas seulement un tremplin pour les joueurs, mais aussi pour les entraîneurs. Donc je pense qu’il faut voir ça sous un angle positif», conclut Stéphane Henchoz. Place désormais à Peter Zeidler sur le banc lausannois.