Quel visage pour le Lausanne-Sport 2025-2026?

Le Lausanne-Sport a repris l’entraînement avec un nouvel entraîneur, Peter Zeidler, et de nombreuses incertitudes concernant son effectif. À un mois du du début de saison et du retour sur la scène européenne, les contours de l’équipe restent flous.

Stéphane Henchoz s'est exprimé sur le mercato du Lausanne-Sport. Photo: keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport a repris ce lundi le chemin de l'entraînement en vue de la saison 2025-2026. Et ce avec plusieurs interrogations. Longtemps, la principale concernait le poste d'entraîneur. Ludovic Magnin parti, c'est Peter Zeidler qui a été annoncé samedi par le club.

Le poste de coach pourvu, reste maintenant à savoir quels joueurs l'ancien entraîneur de Sion et de Saint-Gall aura à sa disposition. Présent en conférence de presse de présentation de l'Allemand, Stéphane Henchoz a fait le point sur la situation.

Plusieurs chantiers à gérer

Tout d'abord en annonçant des départs. En fin de contrat, Raoul Giger et Fousseni Diabaté ont décidé de ne pas prolonger malgré des propositions et un intérêt du LS de poursuivre la collaboration. «Ils ont choisi un autre projet», indique le directeur sportif lausannois, reconnaissant l'importance qu'avaient ces deux joueurs dans le groupe vaudois et donc le poids de leur décision.

Autres départs, ceux de Teddy Okou, prêté par Lucerne, et de Koba Koindredi (Sporting Portugal), Aliou Baldé (Nice), Fabricio Oviedo (Rosario Central) et Marvin Senaya (Strasbourg). Si ce dernier ne reviendra pas à la Tuilière pour des raisons financières («On aurait aimé le garder, mais ce n'était pas réaliste»), d'autres éléments pourraient faire leur retour sous le maillot du LS. «Pour certains, on est en discussions. Si on prend les cas de Okou ou de Koba, cela peut prendre un peu de temps», réagit Stéphane Henchoz.

Quel objectif pour le Lausanne-Sport?

D'autant plus que le directeur sportif du LS ne s'en cache pas: son équipe manque de qualité. D'où la réticence de l'ancien international suisse à parler d'objectifs réels ce lundi. «On a l'ambition de refaire un top six, c'est clair. Mais il reste du temps durant ce mercato. On n’en est qu’au début et on est assez optimistes sur le fait qu'on va réussir à faire venir des joueurs de qualité.»

Chadrac Akolo, libre au premier juillet après son départ de Saint-Gall et que Peter Zeidler connaît très bien de ses années à Saint-Gall (103 matches, 40 buts et 14 passes décisives sous ses ordres), pourrait-il être l'un d'eux? «On ne va pas évoquer de noms ou faire de spéculations, que ce soit pour Chadrac ou un autre. On verra dans les prochains jours déjà. On espère annoncer un ou deux joueurs d'ici à la fin de la semaine», tranche Stéphane Henchoz, lequel se montre satisfait de pouvoir compter sur une colonne vertébrale (Karlo Letica, Noë Dussenne, Karim Sow, Jamie Roche, Kaly Sène) fiable au moment d'aborder la prochaine saison.

Le Lausanne-Sport de Peter Zeidler manque donc encore de solutions sur les côtés, notamment à droite de la défense et sur les ailes. En plus du marché extérieur, le LS espère voir l'un ou l'autre de ses talents éclore cette saison. A 31 jours de son début de saison et de son entrée en lice sur la scène européenne, le Lausanne-Sport a donc du boulot. Mais pas de quoi faire naître une quelconque crainte chez son directeur sportif. «On a suffisamment anticipé», conclut Stéphane Henchoz.