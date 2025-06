Un joueur du LS va-t-il suivre Ludovic Magnin à Bâle?

Après le départ de Leon Avdullahu, le FC Bâle cherche un nouveau milieu de terrain. Koba Koindredi, non retenu par Lausanne, pourrait être la cible de Ludovic Magnin. Le joueur français a brillé sous ses ordres la saison dernière.

Koba Koindredi va-t-il passer de Lausanne à Bâle?

Blick Sport

Le joueur du FC Bâle Leon Avdullahu a rejoint Hoffenheim en Bundesliga pour environ 8 millions d’euros. Il laisse ainsi un vide au milieu de terrain pour Ludovic Magnin. Mais le Vaudois pourrait avoir une idée pour remplacer le joueur de la Nati M21.

Le journal portugais «Record» rapporte que Lausanne n’a pas levé son option d’achat de quatre millions d’euros pour Koba Koindredi, prêté par le Sporting. Mais le Français de 23 ans ne semble pas avoir d’avenir non plus avec les champions du Portugal. Le journal rapporte que des clubs de Super League et de France ont manifesté leur intérêt. En Suisse, il est facile d’imaginer quels clubs pourraient gérer un transfert d’une telle ampleur.

L’information du portail SFM Football selon laquelle Bâle et YB seraient intéressés par le Français pourrait donc se vérifier. Il serait parfaitement logique que Ludovic Magnin aille chercher Koindredi dans son ancien club du LS pour le faire venir à Bâle avec lui.

Koba Koindredi a disputé 36 matches avec Lausanne la saison dernière (1 but, 7 passes décisives) et a été un titulaire indiscutable sous les ordres du coach vaudois.