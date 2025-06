Le modèle de sanctions en cascade est ébranlé

Le préfet de Zurich a tranché: la fermeture du virage Sud en janvier 2024 était disproportionnée et donc illégale. Un verdict qui pourrait faire jurisprudence à l’échelle nationale.

1/8 La fermeture du virage sud lors du match contre Lausanne du 31 janvier 2024 était illégale. Photo: keystone-sda.ch

Florian Raz

Cette décision fait du bruit. Le préfet du district de Zurich, saisi en première instance, a jugé illégale la fermeture du virage Sud lors du match entre le FC Zurich et Lausanne du 31 janvier 2024.

Le dispositif de sanctions «en cascade» ne s’effondre pas complètement, mais il vacille sérieusement. D’après la décision de 27 pages consultée par Blick, la fermeture partielle du Letzigrund n’était pas proportionnée: les droits des «spectateurs pacifiques» ont été trop fortement restreints.

Des dommages-intérêts en vue?

En substance, les autorités n’ont pas démontré qu’une rencontre de milieu de semaine entre le FCZ et Lausanne présentait un risque élevé. Dès lors, la fermeture du virage Sud ne constituait pas une mesure adéquate pour prévenir la violence. Le Tribunal fédéral rappelle d’ailleurs que les interdictions de stade prévues par le concordat sur le hooliganisme doivent rester préventives – empêcher de futurs débordements, et non punir des actes déjà commis.

Si les juridictions supérieures confirment ce jugement, d’autres fermetures de secteurs pourraient, a posteriori, être déclarées illégales. À Bâle, par exemple, la Muttenzerkurve a récemment été fermée pour un match contre Yverdon, une affiche rarement classée «à haut risque».

Le FCB prêt à se retourner contre les autorités

Comme le FCZ, le FC Bâle a fait appel de la fermeture partielle de son enceinte. Selon les informations de Blick, le club rhénan envisage de réclamer des dommages-intérêts si la justice lui donne raison.

Le club zurichois, lui, ne se prononce pas encore sur une démarche similaire. Son président, Ancillo Canepa, reste mesuré: «Je ne triomphe pas, mais ce jugement me réjouit. Ce qui compte surtout, c’est qu’à l’avenir toutes les parties cherchent des solutions raisonnables et équitables».

Pas la fin du système en cascade

Le Département zurichois de la sécurité, partie perdante, relativise: «Comme toujours, la décision peut être contestée, et nous examinons cette option». Le service dirigé par la conseillère municipale Karin Rykart dispose de trente jours pour saisir le Tribunal administratif.

Mais même dans la décision actuelle, certains éléments viennent soutenir le modèle en cascade dans des cas particuliers. Ainsi, le préfet ne juge pas problématique que la fermeture ait été décidée en raison d’actes de violence survenus bien après la fin du match, à la gare d’Altstetten. Et au point 53, il écrit : « Il convient de noter que la mise en balance des intérêts pourrait aboutir à une autre conclusion dans le cas d’un match à haut risque. »

Autrement dit: si le virage Sud avait été fermé lors d’un derby contre les Grasshoppers, le préfet aurait peut-être donné raison aux autorités. Reste à savoir si, lors d’un match à haut risque, la police préfère vraiment que les ultras soient rassemblés devant le stade plutôt qu’à l’intérieur. Et en quoi cela permettrait d’éviter les bagarres aux abords de l’enceinte.