1/7 Ramona Bachmann (à g.) et Seraina Piubel (à d.) exultent avec Coumba Sow lors des derniers championnats du monde. Photo: keystone-sda.ch

Lino Dieterle

Seraina Piubel (25)

Sa non-convocation est sans doute la plus grande surprise de la sélection pour l’Euro. L’attaquante était titulaire en équipe nationale sous la direction d'Inka Grings, prédécesseuse de Pia Sundhage, et elle a participé aux quatre matches de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Lors de la victoire inaugurale contre les Philippines (2-0), Seraina Piubel a inscrit le seul but des Suissesses hors du terrain.

Sous la houlette de Pia Sundhage, Seraina Piubel doit cependant se cantonner à un rôle en retrait. «Nous disposons de nombreuses joueuses offensives et la raison de son absence est la concurrence au sein de l’équipe», a expliqué l’entraîneuse de la Nati lors de la conférence de presse de lundi. Selon elle, le fait que la mercenaire de West Ham ait rejoint le camp de l’Euro plus tard que ses coéquipières n’a rien à voir avec sa non-sélection.

Ramona Bachmann (34 ans)

Son nom est sans doute le plus marquant parmi les absentes. Le rêve de Ramona Bachmann de participer aux championnats d’Europe s’est brusquement envolé lorsqu’elle s’est déchiré le ligament croisé quelques jours avant l’annonce de la sélection. Une énorme déception pour la meilleure joueuse de l’équipe nationale suisse de ces dernières années.

Mais la vérité, c’est qu’avant même cette blessure, l’état de forme de la joueuse aux 153 sélections était déjà incertain. En 2025, Ramona Bachmann n’a disputé que 75 minutes. Récemment, elle s’est confiée dans l’émission Panorama Sport de la SRF sur la période difficile qu’elle a traversée ces derniers mois.

Naomi Luyet (19)

Flash-back au 17 mai 2025: Naomi Luyet, le joyau d’YB, fait son retour lors du dernier match de la saison après une longue période de blessures. Elle est ensuite impliquée dans les deux buts et transforme son penalty avec assurance, contribuant ainsi au titre de champion.Pour la saison prochaine, Naomi Luyet franchira un cap en rejoignant le TSG Hoffenheim en Bundesliga.

Mais cela ne suffit pas pour figurer dans la sélection pour l’Euro. Malgré sa participation glorieuse et partielle à la finale des playoffs, sa condition physique ne lui permet pas de disputer les championnats d’Europe, car, selon Blick, son inflammation du pubis s’est de nouveau manifestée. Pia Sundhage déclare: «Elle n’a pas pu s’entraîner, elle était blessée. Si elle avait été en forme, elle aurait fait partie de la sélection.»

Lara Marti (25)

Comme pour Ramona Bachmann, le rêve de Lara Marti de participer aux championnats d’Europe s’est brusquement brisé peu avant le tournoi, à cause d’une rupture des ligaments croisés. Fin mai, la défenseuse s’est gravement blessée au genou à l’entraînement. La joueuse de Bundesliga, qui comptait 18 apparitions la saison dernière avec le RB Leipzig, aurait eu de bonnes chances de figurer dans la sélection. Sans elle, la liste finale ne compte que cinq défenseuses qualifiées.

Eseosa Aigbogun (32)

La non-convocation de cette spécialiste défensive expérimentée ne surprend pas vraiment. Certes, Eseosa Aigbogun a longtemps été un visage emblématique de l’équipe nationale, participant à quatre phases finales avec la Suisse et disputant au total 99 matchs internationaux. Mais en raison d’une rupture des ligaments croisés survenue en janvier 2024, sa dernière apparition en sélection remonte à 2023.