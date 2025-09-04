Murat Yakin: «Maintenant, c'est sérieux!»

Plus question de faire des essais: la Nati doit mordre dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026 et tout autre résultat qu'une victoire face au Kosovo serait une déception. Murat Yakin est optimiste et défend son choix d'avoir préparé le match en Forêt Noire.

Murat Yakin est convaincu que la préparation de la Nati a été la bonne. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a adopté une attitude conquérante ce jeudi, à la veille d'affronter le Kosovo. «Maintenant, c'est sérieux!», a affirmé avec force le sélectionneur national, pour lequel le temps de essais est définitivement terminé. L'équipe de Suisse va en effet jouer sa qualification pour la Coupe du monde sur six matches face à la Slovénie, au Kosovo et à la Suède. Et chaque point vaudra (très) cher, à commencer par ceux mis en jeu vendredi au Parc Saint-Jacques.

«Les matches amicaux ont été bons cette année», a relevé Murat Yakin, bien conscient que la Nati joue gros dans ces «qualifications express», comme toutes ses homologues européennes. Coupe du monde 2014, Euro 2016, Coupe du monde 2018, Euro 2021, Coupe du monde 2022, Euro 2024: à chaque fois la Suisse a pu se qualifier et, encore plus fort, atteindre au minimum les 8es. Ne pas voir les Etats-Unis à l'été 2026 serait une grosse déception.

Six points pour débuter, une quasi-obligation

«En mars et en juin, on a pu travailler nos principes de jeu, mais c'est vrai que cela fait quasiment une année qu'on n'a pas joué de match officiel. On se réjouit énormément que ça commence», a insisté le coach, lequel sait pertinemment que six points d'ici à lundi placeraient l'équipe de Suisse dans une position extrêmement favorable. En affrontant successivement le Kosovo et la Slovénie, la Nati a l'occasion de se mettre en bonne position... mais aussi de se mettre en grande difficulté si d'aventure elle ne prenait pas six points.

«C'est un groupe difficile. Mais bien sûr qu'on veut se qualifier. On commence par cette équipe du Kosovo, une très bonne équipe qui s'est bien développée ces dernières années. Ce ne sera pas simple, mais les matches à domicile sont là pour être gagnés», prévient Murat Yakin, qui pense que le match se jouera à 50-50 pour ce qui est des supporters.

La Forêt Noire? «Les joueurs ont apprécié»

Le sélectionneur a à nouveau défendu son choix de partir en Forêt Noire de lundi soir à jeudi matin. «On a pu faire de bons entraînements tactiques, sur un bon terrain, ce qui n'est pas toujours le cas en Suisse. On a pu bien se préparer, développer notre jeu. Les joueurs ont apprécié. Si on était restés à Bâle, on se serait exposés à de l'agitation à l'hôtel et sur le terrain d'entraînement», a-t-il estimé. Pas de tout ça dans la quiétude de Horben et de Freiburg-in-Brisgau.

Même les nombreux aller-retour entre la Suisse et la Forêt Noire ne l'ont pas perturbé. Le mercato a fait des siennes, le jugement de Breel Embolo n'a rien facilité, mais Murat Yakin est convaincu que ce «mini-stage» a fait du bien au groupe. «Breel est rentré du tribunal, il a repris place dans le groupe et cela n'a pas été un sujet de discussion. Il est prêt à jouer demain, je n'ai aucun doute», a balayé le sélectionneur national.

Dan Ndoye est déjà bien en jambes avec Nottingham Forest et sera à coup sûr titulaire vendredi face au Kosovo. Photo: TOTO MARTI

Un peu plus embêtants, les écarts de forme entre les différents joueurs, une problématique habituelle en septembre, ne semblent pas non plus trop le préoccuper. Manuel Akanji et Breel Embolo, par exemple, sont amenés à être titulaire vendredi et lundi, mais n'ont aucune minute en match officiel dans les jambes jusqu'à aujourd'hui. «Ils sont prêts à jouer, ils n'ont pas de blessure. Bien sûr que c'est un peu dommage comme situation, mais ils ont fait des matches de préparation, ils sont bien. On n'a pas remarqué de différence à l'entraînement. Mais on va évoluer en cours de match vendredi s'ils manquent de rythme ou non et si on doit gérer», acquiesce Murat Yakin.

Peu de temps pour se préparer? Pas grave

Le fait de n'avoir eu que deux «vraies» séances d'entraînement avec le groupe au complet, mardi et mercredi, n'est pas un avantage, mais Murat Yakin sent son équipe prête. Qu'en pensent ses joueurs? «On a l'habitude de ces périodes où tout bouge. On a l'habitude de ces moments-là et on est tous conscients que c'est un match très important vendredi. On a eu assez de temps pour se préparer, on sait quoi faire», assure Dan Ndoye, lui aussi impatient de disputer ce premier match officiel avec la Nati depuis près d'une année.