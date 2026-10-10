Steve Guerdat et Martin Fuchs ont pris les 2e et 3e places du Grand Prix CSI 5* d’Oslo, battus au barrage par le Suédois Henrik von Eckermann. Janika Sprunger a complété la belle performance suisse avec une 5e place.

Trois cavaliers suisses dans le top 5 du Grand Prix d'Oslo

Trois cavaliers suisses dans le top 5 du Grand Prix d'Oslo

ATS Agence télégraphique suisse

Belle performance des cavaliers suisses lors du CSI cinq étoiles d'Oslo. Trois d'entre eux se sont classés dans le top 5 du Grand Prix.

Lors du barrage, Steve Guerdat, sur Hadji de Bliniere, n’a dû s’incliner que face au Suédois Henrik von Eckermann. Le champion du monde 2022 et champion olympique par équipe 2021 a devancé Guerdat de 0''57 et Martin Fuchs sur Lorde de 0''88. Janika Sprunger s'est également qualifiée pour le barrage avec Aganix's Rose of Light et a terminé 5e.