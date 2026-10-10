Trois cavaliers suisses dans le top 5 du Grand Prix d'Oslo

ATS Agence télégraphique suisse
Belle performance des cavaliers suisses lors du CSI cinq étoiles d'Oslo. Trois d'entre eux se sont classés dans le top 5 du Grand Prix.
Lors du barrage, Steve Guerdat, sur Hadji de Bliniere, n’a dû s’incliner que face au Suédois Henrik von Eckermann. Le champion du monde 2022 et champion olympique par équipe 2021 a devancé Guerdat de 0''57 et Martin Fuchs sur Lorde de 0''88. Janika Sprunger s'est également qualifiée pour le barrage avec Aganix's Rose of Light et a terminé 5e.
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