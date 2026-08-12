Fabienne Hoenke fonce en finale

Une nouvelle étoile du sprint se profile dans le ciel suisse. Fabienne Hoenke a foncé en finale du 200 m des Européens de Birmingham, jeudi, en signant le 3e chrono des demi-finales, tandis que Mujinga Kambundji a été éliminée.

ATS Agence télégraphique suisse

Fabienne Hoenke, au palmarès vierge jusqu'à présent en élite mais au joli pedigree dans les catégories jeunesse, en relais notamment, a matérialisé son ascension fulgurante en signant un record personnel, en 22''46. C'est 4 centièmes de moins que le chrono qui lui avait permis de tenir le choc récemment au meeting de Rabat, pour sa première sortie en Ligue de diamant.

Fabienne Hoenke, visiblement, ne se laisse pas déstabiliser par les grands rendez-vous. Signer un record personnel en sprint en Championnat n'est pas donné à tout le monde. Dans l'Alexander Stadium de Birmingham, seule la Britannique Amy Hunt, couronnée sur 100 m, et l'Irlandaise Rhasidat Adeleke ont couru plus vite, en 22''37 et 22''43.

Depuis le début de saison, Hoenke a retranché pas moins d'une demi-seconde à son record personnel. Sa fluidité et son relâchement dans les 50 derniers mètres ont une nouvelle fois fait merveille.

Tout le contraire pour Mujinga Kambundji. La Bernoise ne disputait que le deuxième 200 m de sa saison, le deuxième aussi depuis la naissance de son fils Léo en novembre dernier. Elle avait prévenu que son corps n'avait pas encore retrouvé toutes ses sensations, et que les ajustements physiologiques prendraient encore du temps.

La Bernoise, auteure du 23e temps en 23''81, est restée à près de deux secondes de son record de Suisse, à près d'une demi-seconde aussi de son chrono de Bulle en juillet. Elle a fait bonne figure jusqu'à la mi-course environ, avant que son déficit de puissance se manifeste dans la seconde partie.

Mauvaises sensations

Double tenante du titre, Mujinga Kambundji bénéficiait d'une «wildcard» directement pour les demi-finales. Le fait de ne pas avoir eu à disputer le 1er tour était en l'occurrence une forme de cadeau empoisonné vu son manque de compétition. En se présentant à Birmingham moins de huit mois après être devenue maman, la Bernoise de 34 ans avait dans un coin de la tête l'idée de se remettre assez vite dans le bain en vue, déjà, de la saison prochaine.

«A vrai dire, je m'étais sentie mieux cette semaine à l'entraînement qu'aujourd'hui. C'est un peu dommage. J'ai tenu 120, 130 mètres», a observé Mujinga.

A l'arrivée, Léonie Pointet est venue l'enlacer. La Vaudoise a aussi connu l'élimination, assez loin de son niveau habituel, en 23''10 (11e chrono). Après avoir disputé cet été sa deuxième compétition en Ligue de diamant à Rabat, sa première hors de Suisse, la Vaudoise tentera de se refaire une santé en relais. Iris Caligiuri a aussi connu l'élimination (19e en 23''34).