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Championnat du monde de MotoGP
Marco Bezzecchi triomphe au Qatar, Marc Marquez attend son sacre

Marco Bezzecchi a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar devant Marc Marquez. L’Espagnol, désormais avec 60 points d’avance sur Jorge Martin, devra attendre le Portugal pour viser un huitième titre mondial.
Publié: il y a 48 minutes
Marco Bezzecchi sort gagnant dimanche du Grand Prix du Qatar.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L’Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar, 20e manche sur 22 du championnat du monde de MotoGP. Deuxième, l’Espagnol Marc Marquez (Ducati) devra patienter pour décrocher une huitième couronne mondiale.

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L’Espagnol Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) complète le podium, alors que son compatriote Jorge Martin (Aprilia), qui pilote avec une fracture au radius du bras droit, a décroché la septième place et reste encore dans la course au titre.

Au lendemain de sa victoire lors de la course sprint, durant laquelle il avait percuté Bezzecchi, qui avait chuté, Marquez n’a pas pu récidiver et a dû s’incliner face à l’Italien, auteur d’un très bon départ et qui s’est échappé avant de contenir le retour de son rival.

«Je me sens super bien, je suis super content, c’est la performance que l’on mérite. Je remercie toute l’équipe ici et le personnel de l’usine en Italie. C’est dommage pour la chute hier (samedi) en sprint mais ça fait partie de la course», a expliqué Bezzecchi.

Un huitième sacre à portée

Pour décrocher une huitième couronne mondiale au Qatar, ce qui lui aurait permis d’égaler le légendaire Giacomo Agostini et de dépasser un autre Italien, son grand rival Valentino Rossi, Marquez devait absolument s’imposer à Lusail et compter sur le fait que Martin n’inscrive aucun point, un scénario peu probable.

Même s’il n’a pas été sacré, le Catalan s’est toutefois grandement rapproché du titre puisqu’il compte désormais 60 points d’avance sur Martin et 74 sur Bezzecchi alors qu’il ne reste que 74 points en jeu lors des deux dernières manches de la saison, au Portugal dans deux semaines et à Valence (Espagne) le week-end suivant.

S’il remporte la course sprint à Portimao, dans un exercice où il a obtenu dix succès cette saison, Marquez décrochera son huitième titre mondial dans la catégorie reine, le deuxième consécutif avec Ducati.

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