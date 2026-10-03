Samedi à Motegi, Marc Marquez (Ducati) a dominé la course sprint du GP du Japon. Avec cette 7e victoire de la saison, il se rapproche à 7 points de Jorge Martin en tête du championnat MotoGP.

Marc Marquez survole la course sprint au Japon

Marc Marquez survole la course sprint au Japon

ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez (Ducati) a survolé la course sprint du GP du Japon. L'Espagnol a devancé le Brésilien Diogo Moreira (Red Bull), 2e, et Jorge Martin (Aprilia), 3e, samedi sur le circuit de Motegi.

Deuxième des qualifications derrière Martin et auteur d'un départ canon, Marc Marquez s'est imposé avec plus de deux secondes d'avance sur son compatriote et grand rival. Jorge Martin a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, mais a été pénalisé d'une place pour être sorti de la limite de la piste pour quelques centimètres dans le dernier virage.

Septuple champion du monde de la catégorie reine, Marc Marquez a ainsi décroché son septième succès de la saison dans une course sprint. Le Catalan de 33 ans relance surtout un peu plus la course au titre en revenant à 7 points du leader Jorge Martin au championnat du monde de MotoGP.