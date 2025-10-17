Marc Marquez, blessé à l'épaule droite, manquera également le GP du Portugal. Ducati espère son retour pour la dernière course à Valence. Le septuple champion du monde se remet d'une fracture et de lésions ligamentaires suite à une chute en Indonésie.

ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez, forfait pour les Grands Prix d'Australie et de Malaisie après sa blessure à l'épaule droite, sera également absent au Portugal. Mais l'Espagnol pourrait revenir à Valence pour la dernière course de la saison, a indiqué vendredi son équipe à la télévision italienne.

«Le voir à Valence n'est pas impossible, malheureusement sa blessure est plus grave que ce à quoi on s'attendait initialement», a déclaré le directeur sportif de Ducati Mauro Grassilli à Sky Sport Italia. «Il faut voir comment se déroule sa convalescence, mais il existe bien cette possibilité qu'il revienne à Valence», a-t-il ajouté.

Juste après son 7e titre mondial

Tout juste auréolé d'un 7e titre mondial dans la catégorie reine, Marc Marquez (32 ans) s'est blessé à l'épaule en chutant dès le premier tour du GP d'Indonésie le 5 octobre. Déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi, il s'est relevé avec une fracture du coracoïde et des lésions ligamentaires qui, après une semaine d'immobilisation, ont finalement requis une opération.

Ducati avait dans un premier temps annoncé qu'il serait forfait pour les GP d'Australie (17-19 octobre) et de Malaisie (24-26 octobre). Les déclarations de Mauro Grassilli impliquent son absence également à Portimao pour le GP du Portugal (7-9 novembre). Mais Ducati espère le voir rétabli à temps pour l'ultime GP de la saison, dans un mois à Valence (14-16 novembre).

Marc Marquez s'était déjà blessé sérieusement à l'humérus droit au début de la saison 2020: il avait manqué tout le reste de la saison pour subir plusieurs opérations et a mis trois saisons pour retrouver son niveau. Ducati a toutefois exclu tout lien entre les deux blessures.