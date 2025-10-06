DE
FR

Coup dur pour l'Espagnol
Fracture pour Marc Marquez, forfait les deux prochains Grands Prix

Le septuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez est contraint de faire l'impasse sur les deux prochaines courses. Il souffre notamment d'une fracture à l'épaule, selon son écurie lundi.
Publié: il y a 56 minutes
Partager
Écouter
L'Espagnol est déjà assuré de remporter un 7e titre mondial depuis sa victoire à Tokyo au volant de sa Ducati. (Archives)
Photo: ADI WEDA/ADI WEDA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le pilote Ducati a été rapatrié à Madrid après sa chute lors du GP d'Indonésie, quand il avait été déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), et a tout de suite été conduit à l'hôpital pour y passer des examens. Ceux-ci ont révélé «une fracture à la base du processus coracoïde et une blessure ligamentaire à son épaule droite», indique dans un communiqué son écurie, qui exclut tout lien avec sa précédente blessure à cette même épaule.

Cependant, il n'y a pas de déplacement significatif des os et Marquez ne devra pas être opéré. Les médecins ont opté pour «un plan de traitement conservateur, impliquant du repos et l'immobilisation de l'épaule touchée jusqu'à la guérison complète». Cela l'empêchera donc de participer aux prochains Grands Prix d'Australie (17-19 octobre) et de Malaisie (24-26 octobre).

«Heureusement, la blessure n'est pas grave, mais il est important de respecter le délai de récupération», a déclaré Marquez, qui avait décroché son septième titre la semaine précédente au Japon. «Mes objectifs personnels et ceux de l'équipe ont été atteints, donc maintenant, la priorité est de bien récupérer et de revenir à 100%.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus