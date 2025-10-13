DE
Le titre dans la poche
Opération de l'épaule droite pour Marc Marquez

L'Espagnol Marc Marquez, déjà assuré du titre de champion du monde MotoGP, a été opéré de l'épaule droite, a annoncé son écurie Ducati. La date de son retour en compétition n'est pas connue.
Publié: il y a 40 minutes
Marc Marquez opéré: la date de son retour à la compétition n'est pas connue.
Photo: ADI WEDA/ADI WEDA
ATS Agence télégraphique suisse

«Après un nouvel examen à la suite de sa blessure à l'épaule droite, Marc Marquez a subi une intervention chirurgicale qui s'est bien déroulée au Ruber Internacional Hospital de Madrid», a écrit l'écurie italienne dans un communiqué. «Les médecins qui l'avaient examiné il y a sept jours ont estimé que la fracture du coracoïde et les lésions ligamentaires ne montraient pas suffisamment de signes de stabilisation après une semaine d'immobilisation», poursuit le texte.

«Il a été décidé en conséquence de procéder à une stabilisation chirurgicale et de réparer les ligaments acromio-claviculaires (...) Marc Marquez, qui a déjà regagné son domicile, y poursuivra sa convalescence et ses progrès détermineront la date de son retour en compétition», ajoute Ducati.

L'Espagnol a survolé la saison

Marquez (32 ans) s'est blessé le 5 octobre en chutant dès le premier tour du Grand Prix d'Indonésie après avoir été déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia). Le septuple champion du monde MotoGP s'est déjà blessé sérieusement à l'humérus droit au début de la saison 2020: il avait manqué tout le reste de la saison pour subir plusieurs opérations et a mis trois saisons pour retrouver son niveau. Ducati a toutefois exclu tout lien entre les deux blessures.

L'Espagnol qui a survolé la saison 2025 avec onze victoires en Grand Prix, avait déjà été annoncé indisponible pour les deux prochains week-ends de course, en Australie (17-19 octobre) et en Malaisie (24-26 octobre). En Australie, il sera remplacé par l'Italien Michele Pirro.

