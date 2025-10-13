Genève-Servette clarifie son avenir derrière le banc

Genève-Servette a clarifié son futur au poste d’entraîneur. Le club des Vernets a engagé le technicien suédois Sam Hallam pour trois saisons à compter de l'an prochain. Il est l’actuel sélectionneur national de son pays.

Le sélectionneur de la Suède devrait débarquer à Genève.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela fait près d’une année que le nom de Sam Hallam est lié à Genève-Servette. Jusqu’à présent, le club des Vernets a toujours botté en touche au moment de parler de l’actuel sélectionneur de l’équipe de Suède. Le GSHC a confirmé ce matin avoir mis sous contrat le technicien scandinave. Il débarquera la saison prochaine après avoir encore entraîné le «Tre Kronor» lors des Jeux olympiques et du Mondial en Suisse.

Sam Hallam entraîne la Suède depuis la saison 2022-2023. Il a remporté la médaille de bronze tant en 2024 qu’en 2025. Auparavant, il était entraîneur des Växjö Lakers avec qui il a remporté trois titres nationaux en 2015, 2018 et 2021.

Sam Hallam va donc débarquer après une période de flottement qui n'est pas sans rappeler celle vécue par Fribourg Gottéron l'an dernier. Les Dragons, qui avaient signé Roger Rönnberg, avaient vécu une saison complète de transition. Après avoir décidé de se séparer de Pat Emond, les Fribourgeois avaient engagé Lars Leuenberger, futur assistant du Sudéois, pour terminer la saison. Un choix payant puisque Fribourg Gottéron s'était redressé et avait atteint les demi-finales.

Le rôle de Lars Leuenberger n'est pas encore attribué du côté des Vernets. Ville Peltonen semble tenir la corde pour être l'assistant de Sam Hallam dans la réorganisation à venir. Le technicien a repris la destinée du GSHC lundi dernier au lendemain du licenciement de Yorick Treille. Le week-end dernier, le Finlandais a remporté deux matches face à Zoug et Lausanne pour permettre aux Aigles de continuer de lorgner le haut du classement. Pour l'heure, son cas est encore en discussion.