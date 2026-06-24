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«Tu étais mon rêve»
Bagnaia va quitter Ducati en fin de saison

Le pilote italien quittera l'écurie qu'il représente depuis 2021 au terme de la saison en cours. Champion du monde de MotoGP en 2022 et 2023, Pecco devrait rebondir du côté d'Aprilia.
Publié: il y a 51 minutes
Deux titres mondiaux pilotes, 31 victoires, 63 podiums et 28 pole positions, tel est le palmarès de Pecco.
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ATS Agence télégraphique suisse

Francesco Bagnaia et Ducati, c'est fini: comme attendu, la marque italienne a annoncé mercredi la fin de sa collaboration à l'issue de la saison en cours avec l'Italien, devenu sous ses couleurs rouges champion du monde de MotoGP en 2022 et 2023.

«Pecco et Ducati prendront des chemins différents à l'issue de la saison 2026. Un partenariat sportif couronné de succès, doté d'une valeur personnelle tout aussi importante, et une série de résultats difficiles à répliquer qui fait de Pecco, à ce jour, le pilote le plus titré sur la Desmosedici GP, avec deux titres mondiaux pilotes, 31 victoires, 63 podiums et 28 pole positions», a indiqué Ducati dans son communiqué.

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Bagnaia, 29 ans, pilote depuis 2021 pour l'écurie officielle Ducati, après deux saisons dans son équipe satellite de l'époque, Pramac (2019-20) qu'il avait rejoint auréolé de son titre de champion en Moto2 avec Kalex.

«Difficile de s'entendre»

Le pilote italien qui a signé sa première victoire de l'année en remportant le sprint du Grand Prix de la République tchèque le week-end dernier et qui pointe au 7e rang du Championnat MotoGP, a publié de son côté un message émouvant sur ses réseaux sociaux.

«Tu étais mon rêve et tu es devenue la plus belle réalité qui soit. Quand je suis arrivé en MotoGP avec Ducati, je pensais avoir déjà atteint quelque chose d'indescriptible, mais tu m'as poussé à y croire toujours davantage. 8 ans, 31 victoires, 63 podiums, 28 pole positions, 2 fois vice-champion du monde et deux titres mondiaux, voilà l'histoire que nous avons écrite, et elle n'appartient qu'à nous», a-t-il publié.

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Il n'a pas caché que la saison 2025 terminée à la 5e place et émaillée de chutes et d'abandons, avait laissé des traces. «La saison dernière, il a été difficile de s'entendre, nous nous sommes heurtés plus souvent que nous l'aurions voulu et quelque chose a commencé à changer. Je ressens le besoin de repartir avec un nouveau défi, mais je n'oublierai jamais ce que nous avons été. Tu fais partie de moi, tu en feras toujours partie», a-t-il conclu.

Avec Aprilia?

Son titre de champion du monde en 2022 avait détrôné le Français Fabio Quartararo - titré en 2021 avec Yamaha - et mis un terme à l'hégémonie des constructeurs nippons en MotoGP.

Le marque de Borgo Panigale avait été couronnée une première fois en 2007, grâce notamment au talent du pilote australien Casey Stoner, mais avait dû attendre 15 ans et de nombreux recrutements et changements internes avant d'être sacrée une deuxième fois.

L'Italien devrait poursuivre sa carrière en MotoGP avec Aprilia, tandis que Ducati qui a prolongé mardi le contrat de Marc Marquez jusqu'en 2028, devrait recruter un autre Espagnol, Pedro Acosta, 6e du championnat MotoGP avec KTM.

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