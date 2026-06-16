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Quatre jours d'effort
Un Genevois réalise «un exploit inédit» au Mont-Blanc

L’ultra-traileur et alpiniste Nicolas Lehmann a enchaîné quatre ascensions du Mont-Blanc par quatre voies différentes, en quatre jours et sans assistance. Une première mondiale.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
Nicolas Lehmann préparait son projet depuis près de deux ans.
Photo: ©Fabiano Mancesti, Out Studio
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Florian PaccaudFlorian Paccaud - Journaliste Blick

Magnifique performance de Nicolas Lehmann. Du 12 au 15 juin, l’ultra-traileur et alpiniste genevois a enchaîné quatre ascensions du Mont-Blanc (4808m) par quatre voies différentes en quatre jours consécutifs, sans aucune assistance extérieure. Au total, il a parcouru 162,5 km, pour un dénivelé positif de 17’671 mètres. Son temps d’activité? 54 heures et 21 minutes. «Un exploit inédit et une première mondiale», selon le communiqué transmis mardi.

«J’ai du mal à croire que c’est terminé, a commenté l’athlète au terme d’un projet sur lequel il travaille depuis bientôt deux ans. Dans les moments les plus durs, je savais que j’aurais ce sentiment. C’est comme ça que j’ai réussi à les apprécier et à rester dans le moment présent pour profiter pleinement.» Nicolas Lehmann est loin d’être un inconnu dans son domaine: il a remporté à trois reprises l’UTMB Eiger 250 (2023, 2024 et 2025) ainsi que deux fois la PTL du Mont-Blanc (2017 et 2023) une épreuve d’ultra-endurance pédestre autour du plus haut sommet d’Europe occidentale, longue de 300 kilomètres pour 25’000 mètres de D+.

Nicolas Lehmann a sué durant 54h21.
Photo: ©Nicolas Lehmann

Problème de matériel

Chacun des quatre itinéraires empruntés par le Genevois possédait déjà son propre Fastest Known Time (FKT). Ce qui transforme sa performance en exploit, c’est le fait de les avoir enchaînés sans assistance extérieure. «L’exploit est documenté par des traces GPS continues sur les quatre jours, des photos horodatées aux points clés et des validations tierces par l’équipe de tournage présente aux transitions», précise le communiqué. Pourtant, des embûches inattendues sont venues se mettre sur sa route.

Tout avait pourtant bien commencé lors du premier jour, entre Chamonix (FR) et les Grands Mulets, sur le versant nord par la voie normale hivernale, puis le lendemain entre Saint-Gervais et le Goûter, sur le versant nord-ouest par la voie normale estivale. À l’issue du troisième jour, entre Les Contamines et la Traversée Royale, à travers le massif jusqu’à l’Aiguille du Midi, les conditions se sont détériorées. 

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L’itinéraire pour rejoindre Courmayeur (FR) étant devenu trop dangereux, Nicolas Lehmann a dû changer ses plans. En lieu et place de la voie normale italienne, il a réalisé la voie des Trois Monts en aller-retour. Pour ne rien arranger, son baudrier et une partie de son matériel technique ont été dérobés, indique le communiqué. Ce qui ne l’a pas empêché d’atteindre son objectif. Une équipe de production a suivi l'athlète durant son exploit. Un documentaire verra le jour dans le courant de l'année 2027.

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