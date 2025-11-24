Mick Schumacher va désormais se frotter à l'Indycar, et notamment aux fameux 500 miles d'Indianapolis.
Photo: keystone-sda.ch
L'Allemand Mick Schumacher donne une nouvelle orientation à sa carrière. Il disputera le championnat Indycar en Amérique du Nord la saison prochaine, a annoncé sa nouvelle équipe. Le fils de Michael, septuple champion du monde de formule 1, courait depuis deux ans en endurance (WEC) avec Alpine.
Il va désormais se frotter à l'Indycar, et notamment aux fameux 500 miles d'Indianapolis, avec une Dallara-Honda du team Rahal Letterman Lanigan (RLL). Mick Schumacher a disputé 43 Grands Prix de formule 1 entre 2021 et 2022, avec une 6e place comme meilleur résultat.
