Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde de F1, s'engage en Indycar pour la prochaine saison. Le pilote allemand de 26 ans rejoint l'équipe Rahal Letterman Lanigan, quittant ainsi le championnat d'endurance WEC.

Un nouveau départ pour le fils de Michael Schumacher

De la F1 à l'Indycar

Mick Schumacher va désormais se frotter à l'Indycar, et notamment aux fameux 500 miles d'Indianapolis. Photo: keystone-sda.ch

L'Allemand Mick Schumacher donne une nouvelle orientation à sa carrière. Il disputera le championnat Indycar en Amérique du Nord la saison prochaine, a annoncé sa nouvelle équipe. Le fils de Michael, septuple champion du monde de formule 1, courait depuis deux ans en endurance (WEC) avec Alpine.

Il va désormais se frotter à l'Indycar, et notamment aux fameux 500 miles d'Indianapolis, avec une Dallara-Honda du team Rahal Letterman Lanigan (RLL). Mick Schumacher a disputé 43 Grands Prix de formule 1 entre 2021 et 2022, avec une 6e place comme meilleur résultat.