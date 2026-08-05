Deux sœurs ont décroché l'or européen en quatre de couple à Varèse. Un exploit vécu avec une immense émotion par leur famille, dont la troisième sœur suit chaque course avec passion.

Matthias Dubach

Cette image fait déjà partie de l'histoire de l'aviron suisse. Nina Wettstein (27 ans), Flavia Lötscher (21 ans), Célia Dupré (24 ans) et Lisa Lötscher (26 ans) sautent en même temps depuis la plus haute marche du podium, leurs médailles d'or autour du cou, face aux photographes.

Quel exploit réalisé lors des Championnats d'Europe de Varèse, en Italie! Les Suissesses du quatre de couple sont devenues championnes d'Europe à la surprise générale. Ce titre vient récompenser le projet ambitieux mené depuis plusieurs années par Swiss Rowing, qui visait à hisser un bateau féminin parmi les meilleures nations du monde.

Cet exploit a également provoqué une immense joie à quelque 120 kilomètres du lac de Varèse. Sonja Lötscher suivait la course en direct, en streaming, pendant ses vacances d'été en Engadine. Elle a explosé de joie en voyant deux de ses trois frères et sœurs décrocher simultanément le titre européen. «Je suis extrêmement fière», confie-t-elle.

Une troisième sœur également passée par l'aviron

Sonja, la cadette de Lisa mais l'aînée de Flavia, connaît parfaitement cette discipline. Dans les catégories de jeunes, elle a remporté plusieurs médailles lors de la prestigieuse Coupe de la Jeunesse. En raison de l'écart d'âge, elle a également ramé une année sur deux avec sa sœur Flavia en deux de couple.

Elle a toutefois renoncé à poursuivre jusqu'au plus haut niveau. «Entre le sport et les études, il ne reste pratiquement plus de temps. Je voulais construire ma vie autrement.» Depuis, Sonja est devenue la première supportrice de ses sœurs. «Quand je ne peux pas être sur place, je regarde toujours les courses en direct. C'est une obligation pour moi!» En Engadine, où elle travaille comme monitrice de ski l'hiver et où elle passe ses vacances d'été, elle a transmis sa passion pour l'aviron à ses amies. Elles aussi ont célébré ce succès tout au long du week-end.

Les premières félicitations sont parties quelques instants après l'arrivée, directement dans le groupe de discussion familial. Leur frère Ueli, le plus jeune de la fratrie, a lui aussi pratiqué l'aviron. Quatre frères et sœurs réunis dans le même sport, plusieurs succès internationaux et un groupe familial en pleine effervescence: les ressemblances avec les quatre sœurs Kambundji sont frappantes.

À la différence des sprinteuses bernoises, les quatre enfants de la famille Lötscher vivent encore tous chez leurs parents. Dimanche soir, la maison familiale de Meggen (LU) a été le théâtre de grandes retrouvailles. Sonja a longuement enlacé les deux nouvelles championnes d'Europe. «Je suis tellement heureuse pour elles», se réjouit-elle.

Direction les Mondiaux à Amsterdam

D'autant plus qu'elle a toujours vécu de très près les moments les plus difficiles. Les longues semaines d'entraînement, le stress des sélections, les interminables heures passées sur l'eau, parfois dans un froid glacial, ainsi que tous les sacrifices consentis par Lisa, qui travaille à 60% dans l'immobilier, et par Flavia, qui poursuit ses études.

«Toutes les deux ont traversé des périodes compliquées sur le plan sportif», raconte Sonja Lötscher. Lisa fait notamment partie du projet du quatre de couple depuis ses débuts. Pendant des années, elle a poursuivi cette médaille sans parvenir à l'obtenir, avec notamment une cruelle quatrième place décrochée aux Jeux olympiques de 2024, avant de finalement toucher au but à Varèse.

Le prochain grand exploit aura-t-il lieu lors des Championnats du monde? Lorsque les quatre championnes d'Europe prendront le départ de l'épreuve mondiale à Amsterdam, à la fin du mois d'août, Sonja Lötscher sera cette fois présente dans les tribunes. Et la plus fidèle supportrice des sœurs Lötscher rêve déjà avec Lisa et Flavia d'un objectif encore plus grand: une médaille olympique en 2028.