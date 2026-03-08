DE
FR

McLaren et Red Bull en retrait
Victoire de Russell et doublé Mercedes au GP d'Australie

Mercedes débute la saison en fanfare à Melbourne avec la victoire de George Russell, suivi de son coéquipier Kimi Antonelli. Les McLaren et les Red Bull sont restées en retrait.
Publié: il y a 41 minutes
1/2
Parti en pole, George Russell a remporté dimanche le GP d'Australie
Photo: JOEL CARRETT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La saison a démarré de manière idéale pour Mercedes, qui a signé le doublé dimanche à Melbourne. Le Britannique George Russell a remporté le GP d'Australie, première des 24 manches de la saison 2026 de Formule 1, devant son coéquipier italien Kimi Antonelli.

Les deux Flèches d'Argent, déjà dominatrices en qualifications samedi, ont récidivé en course. Elles ont devancé largement les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, 3e à plus de 15 secondes, et du septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton.

Les McLaren et les Red Bull sont donc restées en retrait. Le tenant du titre Lando Norris (McLaren) s'est classé 5e à plus de 50'', son coéquipier Oscar Piastri terminant dans un mur alors qu'il rejoignait la grille de départ lors du tour de chauffe. Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui fini 6e.

Découvrez nos contenus sponsorisés
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus