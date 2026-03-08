Mercedes débute la saison en fanfare à Melbourne avec la victoire de George Russell, suivi de son coéquipier Kimi Antonelli. Les McLaren et les Red Bull sont restées en retrait.

Victoire de Russell et doublé Mercedes au GP d'Australie

La saison a démarré de manière idéale pour Mercedes, qui a signé le doublé dimanche à Melbourne. Le Britannique George Russell a remporté le GP d'Australie, première des 24 manches de la saison 2026 de Formule 1, devant son coéquipier italien Kimi Antonelli.

Les deux Flèches d'Argent, déjà dominatrices en qualifications samedi, ont récidivé en course. Elles ont devancé largement les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, 3e à plus de 15 secondes, et du septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton.

Les McLaren et les Red Bull sont donc restées en retrait. Le tenant du titre Lando Norris (McLaren) s'est classé 5e à plus de 50'', son coéquipier Oscar Piastri terminant dans un mur alors qu'il rejoignait la grille de départ lors du tour de chauffe. Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui fini 6e.