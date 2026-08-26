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Toutes les informations pour le Judo Grand Slam de Lausanne

Le Judo Grand Slam va enflammer Lausanne de vendredi à dimanche. Voici toutes les informations pour ce tournoi à l'intérêt sportif immense, qui réunira les meilleurs judokas mondiaux.
Publié: 18:00 heures
La Vaudoise aréna va changer d'aspect l'espace de trois jours.
Photo: DR
Blick Sport

L'élite mondiale du judo sera présente de vendredi à dimanche à Lausanne pour un événement unique en Suisse. Voici les questions et réponses principales autour du Lausanne Judo Grand Slam.

Cet événement a-t-il une valeur sportive?

Oui, et comment! Le Lausanne Judo Grand Slam est une étape officielle du circuit mondial de la Fédération International de Judo. Il n'y en a que dix dans le monde et Lausanne a battu des villes comme San Francisco ou Los Angeles pour gagner le droit de l'organiser. Les résultats obtenus par les athlètes compteront dans le ticket pour les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. L'intérêt sportif est majeur, il ne s'agit pas d'une exhibition.

S'agit-il d'une première pour la Suisse?

Oui. La Suisse accueille pour la toute première fois une compétition de cette envergure. Les meilleurs judokas du monde s’affronteront pendant ces trois jours, dont de nombreuses Suissesses (April Fohouo notamment) et de nombreux Suisses (Daniel Eich entre autres). Cette édition 2026 marque de plus une première historique: les compétitions d’élite et de para-judo sont réunies au sein d’un même événement. Au total, près de 900 athlètes, dont 200 para-athlètes, issus de plus de 50 nations sont attendus à Lausanne. 

Pourquoi la Vaudoise aréna?

Parce qu'il s'agit d'une salle parfaite pour le judo, tout simplement. Sa surface lui permet de construire un terrain de 60 m par 30 m, avec l'espace suffisant pour accueillir plus de 1000 athlètes. L'écran géant permet de plus une expérience en immersion pour tous les spectateurs.

Combien de spectateurs?

«On aimerait attirer entre 3000 et 4000 personnes par jour», assure Sergeï Aschwanden, l'homme grâce auquel ce tournoi est organisé à Lausanne.

A quelle heure venir chaque jour?

Toute la journée! Les combats débutent dès 8h chaque jour avec les qualifications, puis les finales organisées chaque soir, de 17h à 20h. Il est possible de choisir son moment préféré, selon que l'on soit un véritable passionné ou un simple curieux.

Vendredi
Hommes: -60 kg / -66 kg
Femmes: -48 kg /-52 kg /-57 kg
Para-judo: Judo adapté

Samedi
Hommes: -73 kg / -81 kg
Femmes: -63 kg / -70 kg
Para-judo: athlètes malentendantes

Dimanche
Hommes: -90 kg / -100 kg /+100 kg
Femmes: -78 kg / +78 kg
Para-judo: athlètes malvoyants et non-voyants

Où réserver mon billet?

Les billets sont disponibles ici, sur Ticketmaster. Les prix démarrent à 16 ou 21 francs selon le jour et montent progressivement selon la place choisie. Ils vont jusqu'à 490 francs pour les secteurs hospitalité.

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