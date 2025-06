Julian Alaphilippe: «On m'encourage comme si j'étais suisse»

Le Tour de Suisse 2025 entre dans sa phase la plus chaude. Alors que les espoirs suisses s'amenuisent, Julian Alaphilippe enthousiasme les fans par sa combativité et se rapproche de la victoire finale.

1/8 Épuisé et vidé, mais aussi heureux. Julian Alaphilippe se hisse à la deuxième place du classement général du Tour de Suisse. Photo: Mathias Germann

Mathias Germann

À Santa Maria di Calanca (GR), seuls 119 habitants vivent à l’année. C’est moins que le nombre de coureurs professionnels qui peinent à grimper jusqu’à la terrasse dominant le Misox sous 30 degrés. Une fois le 154e cycliste passé la ligne d’arrivée, les fans helvétiques en sont certains: aucun Suisse ne remportera le Tour de Suisse 2025. C'est le jeune Britannique Oscar Onley (22 ans) qui s'impose. Mauro Schmid (25 ans) reste lui le meilleur coureur helvétique, mais termine 23e, à 6 minutes et 19 secondes du vainqueur.

Le bilan suisse est décevant, mais attendu. Sur les huit coureurs encore en course, un seul possède normalement le niveau pour rivaliser avec les meilleurs grimpeurs sur une étape de 183,8 kilomètres avec 3620 mètres de dénivelé: Jan Christen (20 ans).

Le problème, c’est que ce scénario idéal ne s’est pas réalisé. Christen a lourdement chuté dès la première étape du Tour. Il a continué à attaquer par la suite, mais a finalement dû se sacrifier pour son leader, le Portugais João Almeida (26 ans). En clair: l’attente d’un vainqueur suisse au classement général se prolongera au moins jusqu’à l’été prochain. Ce sera la 17e année d’attente.

Il attaque… et explose

Fabian Cancellara (44 ans) est le dernier Suisse à avoir remporté le Tour de Suisse, en 2009. Ce jeudi, le Bernois a pourtant de quoi se réjouir. Il dirige en effet l’équipe Tudor, et c’est le double champion du monde Julian Alaphilippe (33 ans) qui lui donne le sourire. Auteur d’une performance solide, le Français grimpe à la deuxième place du classement général, à 29 secondes du nouveau leader Kévin Vauquelin (24 ans, FRA). Quant à Romain Grégoire (22 ans), leader jusqu’ici, il chute au classement et sort de la lutte pour le général.

«Je n’aurais jamais pensé me battre pour le classement général. Mais c’est quelque chose de grand, pour moi et pour l’équipe», confie Alaphilippe à l’arrivée. Dans la dernière montée, courte, mais raide, il ne se contente pas de suivre. Il attaque et porte virtuellement le maillot jaune. «J’aime tenter des choses et prendre des risques. C’est mon tempérament, et je suis resté fidèle à moi-même. Malheureusement, j’ai craqué avant le sommet. Mais j’ai pris du plaisir.»

«Ça compte beaucoup pour moi»

Puis «Loulou», comme l’appellent depuis longtemps ses nombreux fans français, remercie le public suisse. «On m’encourage comme si j’étais un coureur local. Je ressens leur soutien et ça me touche énormément», confie-t-il.

Petit à petit, les supporters suisses semblent adopter Julian Alaphilippe. Pendant que son coéquipier Marc Hirschi (26 ans) peine à retrouver son meilleur niveau après un début d’année difficile, le Français affiche une belle forme à l’approche du Tour de France, le rendez-vous majeur de la saison.

Mais peut-il s’imposer sur le Tour de Suisse avant cela? Alaphilippe prend une grande inspiration, puis répond: «Les chances sont minces. Mais je vais tout donner chaque jour». Personne n’en doute.