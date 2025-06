La Norvège se moque de la Nati à l'approche de l'Euro

1/6 Le journal norvégien «Dagbladet» estime que les Norvégiennes sont supérieures à l'équipe nationale suisse. Photo: Sven Thomann

Carlo Steiner

La Norvège n’a plus atteint la finale depuis douze ans et n’a depuis plus jamais dépassé les quarts de finale. Lors des deux dernières éditions, elle a même été éliminée dès la phase de groupes. Mais cette fois, le tirage au sort laisse entrevoir quelques espoirs. Bien que placée dans le chapeau 2, la Norvège a hérité de la Suisse, pays hôte issu du chapeau 1. L’équipe la plus abordable de ce groupe de têtes de série, selon le journal norvégien «Dagbladet», à quelques jours du match d’ouverture de l’Euro face à la Nati.

Les chances de terminer en tête du groupe semblent réelles. Ce qui permettrait d’éviter les grandes favorites espagnoles en quarts de finale. Et d’entrevoir, pourquoi pas, une qualification pour les demi-finales, calcule l’experte télé Andrine Hegerberg (32 ans, 25 sélections).

Au-delà du niveau sans doute inférieur à celui des autres têtes de série – l’Allemagne, la France et l’Espagne –, c’est aussi la forme actuelle plutôt décevante de l’équipe suisse qui alimente l’optimisme norvégien. «L’ambiance est morose en Suisse», note le «Dagbladet».

Espoir norvégien contre doutes suisses

Bien sûr, on ne manque pas de rappeler les deux victoires contre la Suisse en Ligue des Nations (2-1 en février, 1-0 début juin). Et de souligner qu'Alisha Lehmann, «la grande star de l’équipe en dehors du terrain», avait été écartée lors de la dernière confrontation. «Elle fait désormais partie du groupe, mais n’a quasiment pas joué cette saison avec la Juventus Turin.»

Rendez-vous le 2 juillet à Bâle, pour le match d’ouverture, afin de savoir si les doutes des Suissesses se confirmeront ou si les Norvégiennes ont trop vite vendu la peau de l’ours.

Peut-être quelques expatriés fiscaux norvégiens vivant en Suisse feront-ils le déplacement au stade. Une remarque ironique que ne manque pas de glisser «Dagbladet», mêlant football et politique. «Cet été, les exilés fiscaux norvégiens et l’équipe nationale vont se retrouver en Suisse», plaisante le journal local.