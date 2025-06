1/8 Elle entraîne les gardiennes de la Nati: Nadine Angerer met la main à la pâte à l'entraînement. Photo: TOTO MARTI

Patrick Mäder

Le rendez-vous est fixé dans un café de la ville allemande de Bad Nauheim, au cœur de la Hesse. C’est là qu’Elvis Presley a habité autrefois. C’est aussi là que l’impératrice Sisi ou Otto von Bismarck ont fait leurs premiers pas. Le long du parc, on trouve le Walk of Fame. Sur les plaques de bronze incrustées dans le sol sont inscrits les noms des célébrités qui ont laissé leur empreinte à Bad Nauheim, comme Franz Beckenbauer. Le nom de Nadine Angerer n’y figure pas.

Pourtant, ce ne serait pas absurde, si l’on regarde sa carte de visite. Double championne du monde de football avec l’Allemagne, quintuple championne d’Europe, triple médaillée olympique, footballeuse européenne de l’année 2013, footballeuse mondiale 2013… on a vu des CV plus maigres.

Depuis mars 2024, elle entraîne les gardiennes de l’équipe nationale suisse. Elle fait chaque fois la navette entre son domicile de Bad Nauheim et la Suisse. Sa mission est l’Euro 2024, ses protégées s’appellent Livia Peng, Elvira Herzog, Nadine Böhi. Rencontre.

Nadine Angerer, parmi tous ces titres, lequel est le plus important pour vous?

Le championnat d’Europe 2013 était spécial, car nous avons commencé avec une très jeune équipe. Pendant la préparation, nous avons enchaîné les revers. Presque tous les jours, quelqu’un se blessait. Nous n’étions pas non plus les meilleurs sur le plan du jeu, mais nous avions un esprit d’équipe incroyable. La Coupe du monde 2007 reste également inoubliable.

En 2007, vous avez arrêté un penalty de la Brésilienne Marta en finale et vous n’avez pas encaissé de but de tout le tournoi…

C’était mon premier tournoi en tant que numéro 1 de l’Allemagne, après avoir été une simple remplaçante pendant dix ans.

C’est incroyable que vous ayez été si patiente!

Je ne me suis jamais comporté de manière négative, j’ai toujours été loyale et, en tant que boute-en-train, j’étais importante pour l’équipe. Mais bien sûr, intérieurement, j’ai serré les poings, car je voulais jouer et je l’ai finalement exigé de plus en plus fort.

Dans votre livre «Au bon moment», vous décrivez de manière impressionnante comment vous avez cherché le calme après le titre de champion du monde. L’agitation était devenue trop forte?

À un moment donné, je me suis retiré de la salle des fêtes dans la cage d’escalier de notre hôtel en Chine, j’ai fumé une cigarette et je me suis dit «Tu n’as pas échoué, tu l’as montré à tout le monde.»

Elle est la seule gardienne de but à avoir été élue joueuse mondiale de l'année en 2013. Ici, lors du gala de la FIFA le 13 janvier 2014 à Zurich, aux côtés de Cristiano Ronaldo, vainqueur chez les hommes. Photo: Keystone

Vous aviez peur de l’échec?

J’ai ouvert la bouche avant le tournoi, j’ai crié et réclamé ma place dans les buts et j’ai dû livrer la marchandise en conséquence par la suite. La pression était énorme.

Pourtant, rien ne semble vous déstabiliser…

Je suis une bonne actrice. J’ai parfois dû me déjouer moi-même. En étant sur de soi, on peut se faire plus grand de quelques centimètres. Cela donne un bon sentiment aux coéquipières et on impose ainsi le respect aux adversaires.

Le sort de tous les gardiens de but est d’être très heureux ou très triste, il n’y a pas d’entre-deux. Ces montagnes russes d’émotions ont-elles été pour vous une contrainte ou un attrait?

Cela m’a attiré. C’est un sentiment incroyable. Lorsque tu arrêtes un penalty, que ton équipe gagne grâce à cela et qu’à la fin, tout le monde te tombe dessus en jubilant, c’est beau. J’ai apprécié ces moments d’exaltation. Et puis, il faut aussi accepter les déceptions et les digérer. Mais bon, ce n’est pas si difficile.

Que voulez-vous dire?

Je ne me suis jamais défini uniquement par le football. J’ai une vie, et il est important pour moi de toujours rester ouverte, intéressée et curieuse. Pendant ma carrière, j’ai souvent fait la fête, je me suis défoulée. J’ai même pris mon sac à dos après un match et je suis allée camper quelque part dans la nature. Sortir, s’aérer la tête, penser à autre chose pour pouvoir ensuite se concentrer à nouveau, c’est essentiel.

Cela vous a bien réussi. Beaucoup considèrent que vous êtes la meilleure gardienne de but. D’autres estiment que ce titre appartient à Hope Solo, qui a disputé plus de 200 matches avec l’équipe nationale américaine et qui est notamment triple championne olympique. Comment vous situez-vous dans ce débat?

Je pense qu’entre 2007 et 2010, nous étions toutes les deux à un très, très haut niveau – il n’y avait probablement que nous. Hope avait un charisme fou. Et c’était toujours intéressant quand nous jouions l’une contre l’autre. Parfois elle était meilleure, parfois c’était moi.

Qui est aujourd’hui la meilleure gardienne de but du monde?

Difficile à dire, tant il y a désormais un grand nombre de bonnes gardiennes. Mais l’Anglaise Mary Earps fait certainement partie des meilleures.

Et chez les hommes?

Jusqu’à sa grave blessure, Marc-André ter Stegen était pour moi le plus complet. Mais il y a tellement de gardiens exceptionnels: Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak… j’aime ces gardiens solides qui renoncent à se donner en spectacle inutilement.

2013 a été une grande année. Outre le titre de footballeuse mondiale, elle a également remporté le titre européen avec l'Allemagne et a arrêté deux penaltys en finale contre la Norvège. En arrière-plan: le patron de l'UEFA de l'époque, Michel Platini. Photo: imago images/Kamerapress

En 2013, vous avez été élue gardienne mondiale de l’année, la seule à ce jour. Ce trophée a-t-il une place à part dans votre collection?

Non, mes trophées et mes médailles sont chez ma mère. Je n’en fais pas grand cas. Je suis fière de ce que j’ai accompli, mais c’est du passé. Je vis dans le présent et je regarde vers l’avant. Je ne raconte pas non plus à mes gardiennes de but comment c’était de mon temps. Aujourd’hui, c’est une toute autre époque.

Le football féminin se développe à une vitesse folle. Il est frappant de constater qu’en Europe, les clubs déjà importants comme Arsenal, le Bayern, Barcelone deviennent de plus en plus dominants et se positionnent. Des clubs comme le Turbine Potsdam, que vous avez fortement marqué de votre empreinte en tant que joueuse, disparaissent. Est-ce une bonne évolution?

Il ne peut plus en être autrement. Les footballeuses profitent énormément de l’infrastructure des grands clubs, de l’environnement professionnel, du personnel professionnel, des soins médicaux, des possibilités d’entraînement et des stades. Mais sur le plan émotionnel, cette évolution est très dommageable. J’aime les clubs comme le Turbine Potsdam, qui se sont construits de manière autonome pendant des années. C’est ce qu’on appelle la nostalgie du football.

Quels souvenirs avez-vous du Turbine?

Notre premier titre de champion fait partie de mes moments forts absolus. Nous avons tenté de décrocher le titre pendant longtemps, mais le FFC Francfort nous a toujours barré la route. Puis, en 2004, nous avons joué la finale de la saison à Francfort, nous avons gagné 7-2 et lorsque nous sommes rentrés à Potsdam avec le titre dans nos bagages, 5000 personnes nous y attendaient pour nous fêter. C’était phénoménal. Les habitants de Potsdam se sont attachés à ce club et s’il perd de son importance, cela leur fera très mal – à moi aussi.

Vous avez toujours assumé ouvertement le fait d’avoir une amie, qui est aussi votre épouse depuis 2016. Vous n’étiez donc pas seulement une héroïne du football, mais vous êtes aussi devenue une icône du mouvement LGBTQ. Vouliez-vous vraiment ce rôle?

Je ne me suis jamais posé la question. Je vis et j’aime simplement comme je le ressens et comme cela me convient. Je n’ai pas cherché ce rôle d’icône. Mais si c’est le cas, j’en suis ravie. Si je peux aider des femmes ou des hommes en montrant l’exemple de ce qui est pour moi une évidence, c’est tout à fait dans mes cordes.

Vous vivez maintenant avec votre femme à Bad Nauheim et participez à des émissions télévisées sur les célébrités. Est-ce que c’est un plaisir ou est-ce que c’est bien payé?

Les deux. De temps en temps, je dois sortir de ma zone de confort. Honnêtement, tant que je m’amuse et que je peux rire de moi-même, cela me convient.

Étant donné vos grands succès, avez-vous gagné suffisamment d’argent au cours de votre carrière?

J’ai veillé à être satisfaite des contrats avant de les signer. Mais parfois, j’ai aussi choisi de ne pas avoir d’argent et de privilégier la vie. Ainsi, en 2013, j’ai refusé une offre lucrative en Russie, mais je suis partie en Australie, où j’ai finalement dû payer plus cher, mais où j’ai pu vivre des expériences inestimables. Aujourd’hui encore, les footballeuses sont outrageusement sous-payées par rapport aux hommes. Il y a encore beaucoup à faire. J’ai eu de la chance de pouvoir travailler aux États-Unis et j’y ai surtout bien gagné ma vie pendant les huit ans où j’ai entraîné.

Et pourtant, vous avez quitté les États-Unis après avoir reçu l’offre de l’équipe nationale suisse?

Ce n’était certainement pas pour le salaire. Je voulais simplement retourner en Europe, sortir une fois de plus de ma zone de confort. Et je ne regrette pas ma décision. Le travail avec la Nati me plaît.

Votre contrat avec l’ASF court jusqu’à fin 2025. Que se passera-t-il ensuite?

J’ai passé une année à rattraper le diplôme d’entraîneur de gardien de but nécessaire en Suisse et je l’ai réussi. Maintenant, je me réjouis d’abord des championnats d’Europe, et nous verrons ensuite. J’aimerais bien rester ici. La Suisse est un pays magnifique, l’équipe est formidable et je comprends déjà un peu le «Schwiizertütsch».