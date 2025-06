Quelles joueuses iront à l'Euro? Un jeu de piste le dira

L'ASF a décidé d'innover! Les noms des 23 joueuses de la Nati qui participeront à l'Euro seront annoncés de manière créative et ludique par un jeu de piste à travers toute la Suisse.

A partir du vendredi 20 juin et pendant quatre jours, les 23 joueuses qui pourront représenter l'équipe nationale lors du championnat d'Europe à domicile seront dévoilées.

Daniel Leu

C’est du jamais vu dans le football! L’Association suisse de football (ASF) n’annoncera pas les 23 joueuses de la Nati qui seront sélectionnées pour l’Euro de manière conventionnelle lors d’une conférence de presse, mais par le biais d’un jeu de piste.

Sous le nom de «The Chase», l’ASF invite la population à participer activement à l’annonce de la sélection. De Genève à Coire, de Bâle à Lugano, des indices seront cachés dans 23 endroits secrets de toutes les régions linguistiques du pays. Ces cachettes seront indiquées de façon originale, qu’il s’agisse d’un maillot de la Nati avec un nom imprimé, d’un graffiti ou de toute autre chose qui sort de l’ordinaire. Chaque trouvaille révèlera une joueuse qui représentera l’équipe suisse à l’Euro à domicile.

Voici comment cela fonctionne concrètement: la chasse au trésor commencera le vendredi 20 juin dans l’après-midi et s’étendra sur plusieurs jours jusqu’au lundi 23 juin au matin. Sur le canal Instagram de l’équipe nationale féminine (@swissnatiwomen) des indications seront publiées au fur et à mesure. Quiconque «trouve» une joueuse peut filmer ce moment, le publier sur Instagram dans sa propre Story, en taguant impérativement @swissnatiwomen pour partager cet instant avec toute la Suisse du football. De plus, une petite surprise attend chaque personne qui trouve l’une des cachettes.

Pia Sundhage: «Du jamais vu»

Cette action réjouit les joueuses et l’entraîneur de l’équipe nationale. La capitaine Lia Wälti lance: «Quelle belle idée! Si on m’avait dit un jour que j’aurais la chance de participer à une chasse au trésor pour révéler à tout le pays le nom d’une joueuse de la Nati convoquée, j’aurais tout de suite participé.»

Sydney Schertenleib abonde: «Une chasse au trésor dans toute la Suisse pour découvrir qui fait partie de la sélection? C’est très excitant!» Et l’entraîneur de l’équipe nationale Pia Sundhage de déclarer: «J’ai déjà annoncé de nombreux cadres pour des championnats d’Europe, du monde et des Jeux olympiques, mais je n’ai encore jamais vécu une action comme celle-ci. C’est une idée unique qui devrait faire vibrer nos fans.»

Mais comment et pourquoi cette idée a-t-elle vu le jour? Marion Daube, directrice du football féminin à l’ASF, explique: «Nous avons souligné dès le début que nous voulions que tout le monde soit impliqué dans l’organisation de cet Euro. En premier lieu, nous nous adressons au grand public, à la population et à nos fans. Ce n’est pas une conférence de presse, un graphique ou une vidéo qui dévoileront le secret, mais chaque personne en Suisse. Nous nous en réjouissons et espérons une forte participation à la chasse au trésor.»