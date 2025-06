Pia Sundhage: «Aucune joueuse n'est assurée d'être à l'Euro»

Pia Sundhage a annoncé ce lundi qu'elle pourrait se passer de l'une ou l'autre de ses stars pour l'Euro. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce lundi, sept jours après sa relégation en deuxième division de la Ligue des nations, l’équipe de Suisse féminine ouvre un nouveau chapitre à Macolin. Pia Sundhage et ses joueuses entament leur dernière ligne droite en direction de l'Euro. Au programme: trois camps d'entraînement, ponctués par un ultime test face à la République tchèque, le 26 juin à Winterthour.

La Nati se trouve toutefois dans l'incertitude, à 23 jours de son match d'ouverture face à la Norvège. Derrière, la défense est friable: elle a concédé douze buts en six matches de Ligue des nations. Devant, l’attaque est en berne: seulement quatre buts inscrits durant cette séquence, dont trois face à l’Islande.

Une préparation morcelée

«Nous sommes bien sûr très déçues, pour deux raisons: la manière dont on offre des buts à l’adversaire, et le fait qu’on ne marque pas. Nous n’avons pas de véritable attaquante de pointe. Et notre pressing peut clairement encore s’améliorer. Nous avons aussi toujours du mal à pénétrer dans la surface de réparation», analysait ce lundi Pia Sundhage, devant une salle remplie de journalistes à la Swiss Olympic House de Macolin.

La sélectionneuse le sait, le temps presse. Reste qu’elle et son staff n’auront pas à disposition toutes leurs joueuses dès le premier entraînement prévu ce lundi. Plusieurs éléments – la Genevoise Smilla Vallotto, Naina Inauen et Sydney Schertenleib – ne rejoindront le groupe que le 23 juin, en raison d’échéances à venir avec leur club. Deux autres quitteront déjà l’équipe ce vendredi pour laisser place à Lia Wälti et Ana-Maria Crnogorčević.

«Nous avons un plan B et un plan C»

« Cette semaine est un petit mélange. Certaines joueuses sont encore en train de récupérer, d’autres sont déjà là. C’est très excitant. Certaines n’étaient plus appelées depuis un certain temps. Je me réjouis beaucoup de ces prochains jours », poursuit Pia Sundhage, consciente que le travail s’annonce dense et les chantiers nombreux au cours des trois semaines à venir.

Quel schéma adopter? Continuer à trois derrière? Revenir à quatre? Comment amener du danger devant? La sélectionneuse assure avoir plusieurs plans en tête. «Nous avons un plan B et un plan C, que nous essayons évidemment de garder un peu secrets. Nous voulons rester flexibles. Si nous avons besoin d’un but ou si nous devons défendre un 1-0, on peut transformer un 3-5-2 en 5-3-2. Tout dépend du rôle de chaque joueuse. Nous avons maintenant le temps de sélectionner les 23 meilleures, et de nous assurer ensuite que toutes soient capables de s’adapter.»

Une des stars de l'équipe pourrait-elle manquer l’Euro? «Oui!»

Ramona Bachmann en fera-t-elle partie, elle qui n’est même pas entrée en jeu face à la Norvège, malgré son statut de cadre? Pia Sundhage se montre positive, mais réaliste.

«Elle a beaucoup d’expérience. Elle va créer des moments magiques à partir du 2 juillet. Mais il faut tenir compte du nombre de minutes qu’elle a passées sur le terrain cette saison. À l’heure actuelle, elle n’est pas en forme!»

Et si la situation ne changeait pas, elle pourrait contraindre le staff de la Nati à ne pas la sélectionner pour l’Euro. D’autant plus qu’aucune joueuse ne part avec un avantage ou la certitude de faire partie des 23, insiste Sundhage, qui ajoute qu’elle n’hésiterait pas à laisser «une star» à la maison. «Mon message à toutes les joueuses, c’est: vous avez une chance. Je veux qu’elles prennent de la place, qu’elles fassent entendre leur voix. C’est comme ça que l’équipe devient plus forte. Certaines personnes considèrent déjà leur participation à l'Euro comme acquise. Je souhaite que tout le monde se batte et relève le niveau.» Le message est passé.