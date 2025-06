1/4 Des supporters d'Aue ont provoqué l'interruption du match. Photo: imago/Beautiful Sports

Lino Dieterle

En Allemagne, on jouait la douzième minute du derby des moins de 16 ans entre l’équipe hôte d’Erzgebirge Aue et le FSV Zwickau samedi dernier. Les juniors de Zwickau, club allemand de troisième division, se réjouissaient de l’ouverture du score lorsque l’aspect sportif a brutalement été relégué au second plan. Au moins 30 hooligans cagoulés de l’équipe locale se sont attaqués aux supporters visiteurs qui avaient fait le déplacement. Ils leur ont volé leurs bannières, des drapeaux et des tambours. Certains font même irruption sur le terrain. Logiquement, le match a été interrompu.

Il est désormais clair que les supporters de Zwickau attaqués sont pour la plupart la famille et les amis des joueurs de l’équipe U16. «Nous condamnons d’autant plus ces incidents que les spectateurs attaqués n’étaient manifestement pas des personnes partageant les mêmes idées […], mais des jeunes et des camarades de classe, amis et amies des joueurs du FSV âgés de 14 ans et plus», a écrit le FSV Zwickau sur Instagram après l’incident.

Selon la police, trois personnes de 15 ans et une de 19 ans ont été blessées lors de ces violences. L’une d’entre elles a dû être hospitalisée.

L’Erzgebirge Aue sous le feu des critiques

Le fait que de tels agissements aient lieu, particulièrement lors d’un match de juniors, suscite l’indignation en Allemagne. Certes, les deux clubs ont échangé des informations avant le derby et ils s’attendaient à ce qu’une vingtaine de supporters de Zwickau se rendent sur le lieu du match. Le club local d’Aue a donc déployé du personnel de maintien de l’ordre supplémentaire.

De nombreux supporters, y compris ceux d’Aue, critiquent vivement le fait que le club n’ait pas pu assurer la sécurité dans son stade. Sur les réseaux sociaux, le club est également mis en cause dans la mesure où les incidents se seraient multipliés au cours des dernières années.

Le FC Erzgebirge Aue s’est excusé publiquement dès samedi et a poursuivi dans un communiqué ce dimanche: «Lors d’un match de jeunes, la réputation du club a été considérablement ternie au niveau interrégional.»

Désormais, des sanctions sont attendues. Les autorités travaillent d’arrache-pied pour identifier les auteurs, qui risquent d’être interdits de stade par le club, voire d’être exclus à vie. Samedi déjà, la police a annoncé avoir arrêté une personne qui pourrait être impliquée dans ces agressions.