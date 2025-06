L'Ouzbékistan a décroché une qualification historique pour le Mondial-2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le nul 0-0 obtenu contre les Emirats Arabes Unis à Abou Dhabi lui assure sa place pour la prochaine Coupe du monde.

ATS Agence télégraphique suisse

Indépendant depuis 1991 après la chute de l'URSS, l'Ouzbékistan participera à sa première Coupe du monde qui réunira non plus 32 équipes comme en 2022 au Qatar mais 48. Le joueur le plus connu de la sélection dirigée par Timur Kabadzé est le défenseur de Manchester City Abdukodir Khusanov.

L'Ouzbékistan est la cinquième équipe à avoir obtenu sur le terrain sa qualification après l'Argentine, Championne du monde en titre, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Iran.