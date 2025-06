Christian Constantin fait le point sur l'effectif du FC Sion

1/6 En 2021, Christian Constantin était encore satisfait du gardien Timothy Fayulu. Photo: keystone-sda.ch

Alain Kunz

Malgré une fin de saison marquée par le maintien en Super League, le FC Sion doit revoir un certain nombre de choses en vue de la saison prochaine. Pour une fois, il n’est pas question de changer d’entraîneur. Christian Constantin entamera sa troisième saison avec Didier Tholot en 2025-2026. Bien que le CC adresse quelques reproches à son coach, c’est une nouvelle ère qui commence en Valais.

En revanche, il y aura des bouleversements dans l’effectif. Pour figurer parmi les six premiers, le président du FC Sion cherche un nouveau gardien, un arrière gauche, un numéro six, un joueur de couloir et un attaquant de pointe. «Ils doivent tous être des titulaires potentiels», assure Christian Constantin. Cela signifie forcément qu’il y aura de nombreux départs. Blick fait le point sur l'effectif.

Cinq contrats qui arrivent à échéance et qui ne seront pas prolongés

Reto Ziegler (39 ans): «Reto a fait une super-carrière et est 35 fois international. Mais cela ne suffit plus tout à fait pour la Super League», explique Christian Constantin.

Dejan Sorgic (35 ans): Le Zougois, meilleur buteur, a été l’un des principaux artisans de la remontée immédiate du FC Sion en Super League. Cette saison, il a encore marqué six buts et ce souvent en tant que joker. «Dans une ligue en dessous, Dejan est toujours un joueur exceptionnel et bon pour 10 à 15 buts», assure CC.

Kevin Bua (31 ans): l’ex-star du FC Bâle a été blessée pendant la majeure partie de la saison.

Le gardien Heinz Lindner (34 ans) part libre de tout contrat à YB.

Dennis-Will Poha (28 ans) était dernièrement prêté au club français de Quevilly-Rouen Métropole.

Le club est aussi à la recherche de solutions pour ces joueurs dont il souhaite se séparer, mais qui ont toujours un contrat en cours:

Georgi Rusev (26 ans) était dernièrement prêté à Ludogorets Razgrad. «Des discussions sont en cours avec des clubs de Bulgarie et de Slovénie», confirme Christian Constantin.

Nathanaël Saintini (25 ans), était prêté dernièrement au FC Martigues. «Des discussions sont en cours avec le club français», confie le président.

Cristian Souza (29 ans) était prêté dernièrement à Bellinzone. Christian Constantin: «Depuis, il y a été transféré.»

Trois cas importants en suspens

Timothy Fayulu (25 ans): CC a cessé de croire que le gardien de but allait rapporter gros. «J’ai aussi vu votre Flop-Team de la saison. Moi aussi, je ne suis pas entièrement satisfait. Peut-être qu’il changera. Je cherche certainement un nouveau gardien. Un qui puisse aussi être le numéro un.» David von Ballmoos serait-il une piste? Le président répond: «C’est un super gardien. Mais des discussions sont en cours avec d’autres candidats.»

Anton Miranchuk (29 ans): la superstar russe a encore un an de contrat. Mais il a une clause de départ unilatérale. «Jusqu’à présent, je n’ai pas entendu dire qu’il voulait en faire usage. Je l’aime beaucoup», lance le président. «Il doit maintenant montrer de quoi il est vraiment capable. Mais pour cela, il doit être utilisé correctement. Je vais le faire comprendre à Didier.»

Pajtim Kasami (33 ans): le joueur a encore un an de contrat, il n’a fait que neuf mini-apparitions pour un total de 112 minutes depuis son retour l’hiver dernier ce qui ne le satisfait pas. «Je m’entretiendrai avec lui à son retour de vacances. Depuis le début, j’ai toujours pensé qu’il ne serait pas à 100% avant la saison prochaine», explique le président. C’est le directeur général Marco Degennaro qui va s’occuper de la situation. «Marco sera à nouveau plus proche de l’équipe. Aujourd’hui, il nous faut plus de psychologues qu’avant.»

Ces trois cas sont réglés

Kreshnik Hajrizi (26 ans) était prêté par Widzew Lodz (Pologne). Sion a fait usage de l’option d’achat de 200’000 francs et a signé le défenseur central pour trois ans.

Noé Sow (26 ans): son contrat, qui devait arriver à échéance, a été prolongé de trois ans.

Gora Diouf (21 ans) a refusé les offres de prolongation de Sion et a quitté le club libre de tout engagement. «C’est le business, quand les agents pensent plus à eux qu’aux jeunes. Au moins, il y a l’indemnité de formation», lance le président. Bâle, Lugano, mais aussi Lorient, Angers, Toulouse (Ligue 1) puis Swansea, Sheffield United et West Bromwich Albion (Championship) auraient manifesté de l’intérêt.

Trois jeunes décrochent un contrat

Djaota Luyet (17 ans), issu des M19, a signé son premier contrat professionnel.

Il en va de même pour Adrien Fernandes (19 ans), défenseur des moins de 21 ans.

Adrien Llukes (16 ans) a marqué régulièrement en M19, en M21 et dans l’équipe nationale M17. Il est intégré à l’équipe de Super League et recevra prochainement un premier contrat professionnel. «Il va faire une grande carrière», promet CC.

En matière de gros sous, Christian Constantin touchera aussi de l’argent sur le transfert de Matheus Cunha (26 ans), vendu pour plus de 70 millions de francs par Wolverhampton à Manchester United. Auparavant, il avait déjà touché de l’argent pour les transferts au RB Leipzig, puis au Hertha Berlin, à l’Atletico Madrid et enfin aux Wolves. Sion touchera un pourcentage de 1%, confirme le président, ce qui représenterait donc environ 700’000 francs.