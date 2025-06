«On ne peut pas tout faire», a explique Cristiano Ronaldo au sujet de son avenir. Photo: Getty Images

Quelques heures après la victoire du Portugal en Ligue des nations, Cristiano Ronaldo lève le voile sur son avenir en club. Selon plusieurs médias, dont RMC Sport, la star portugaise de 40 ans a confirmé qu'elle continuera à jouer pour Al-Nassr la saison prochaine, malgré les nombreuses rumeurs de départ.

Après le triomphe du Portugal en Ligue des Nations dimanche, Ronaldo a clarifié sa situation. «Rien ne va pratiquement changer. Est-ce que ce sera à Al-Nassr? Oui», a-t-il déclaré. Le quintuple Ballon d'Or a admis avoir reçu des approches d'autres clubs, notamment ceux participant à la Coupe du monde des clubs cet été. Cependant, il a choisi de ne pas y donner suite. «On ne peut pas tout faire», a expliqué CR7. «Il faut penser à court, moyen et long terme. J'ai décidé de ne pas participer à la Coupe du monde des clubs, mais j'ai eu beaucoup de contacts, c'est un fait.»

Cette décision met fin aux spéculations sur un éventuel transfert vers des clubs comme Boca Juniors ou Wydad Casablanca, qui participeront à la Coupe du monde des clubs. Le joueur s'est montré très ému après avoir remporté son troisième trophée avec le Portugal. Il a exprimé sa joie et son émotion, soulignant l'importance de cette victoire pour l'équipe et l'entraîneur. «Cette génération le méritait tellement. Surtout l'entraîneur», a-t-il déclaré. Ronaldo a également évoqué l'importance de ce succès pour sa famille: «C'est spécial, pour notre nation, pour le peuple portugais. Mes enfants et ma femme… Ils sont espagnols, ils plaisantent toujours pour m'embêter, ils chantent «Espagne, Espagne». En voyant leur père battre l'Espagne, ils le respecteront davantage», s'est-il amusé.

Cette annonce confirme donc l'engagement de CR7 envers Al-Nassr pour la saison à venir. Malgré l'absence de titre avec le club saoudien cette saison, le Portugais semble déterminé à poursuivre son aventure à Riyad.