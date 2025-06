Lia Wälti: «Il faut avoir la peau dure dans ce métier»

Blick a rendu visite à Lia Wälti à Londres. Photo: Sven Thomann

Christian Finkbeiner

Cette semaine, vous avez lu votre livre «Lia am Ball» à 300 enfants. Qu'est-ce que cela a provoqué chez vous?

J'étais presque plus nerveuse qu'avant un match, lorsque les enfants me regardaient avec de grands yeux. Beaucoup portaient des maillots de foot avec mon nom, ce qui est encore une sensation surréaliste. J'avais la chair de poule.

Six semaines plus tard, la première édition est déjà épuisée. Quels sont les échos que vous avez reçus?

Nous avons été submergés de réactions positives. Beaucoup nous ont félicités d'avoir mené ce projet à bien. Mais le plus beau, c'est quand nous voyons les enfants rayonner, les inspirer et leur faire plaisir avec le livre, un autographe ou une photo.

Quel est le message?

Les enfants doivent avoir des rêves et être courageux. Et ne pas abandonner, même s'il y a des obstacles. Mais nous voulons aussi donner de la visibilité aux jeunes filles qui veulent jouer au football et qui ont le rêve de devenir professionnelles. Une visibilité qui n'existait pas encore lorsque j'étais enfant, et pour laquelle des générations avant nous se sont battues pendant des années.

Lia Wälti est la capitaine et le visage de l'équipe nationale suisse. Photo: Sven Thomann

Un Euro réussi à domicile serait la plateforme parfaite pour créer de la visibilité.

Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe de fournir des résultats sportifs. D'une part avec des résultats, d'autre part avec de la passion et du cœur. Mais il y a d'autres façons de contribuer à la visibilité, comme moi avec mon livre pour enfants ou Coumba (ndlr: Sow), qui a publié une bande dessinée.

Quel est votre rêve pour cet Euro?

Nous voulons réaliser un exploit historique et nous qualifier pour les quarts de finale pour la première fois de l'histoire. Nous voulons enthousiasmer le pays et faire en sorte que les gens continuent à s'intéresser au football féminin, à le soutenir et à investir après l'Euro. Nous voulons créer quelque chose de durable, qui ne durera pas seulement quelques mois, mais aussi pour les générations futures.

Dernièrement, les choses n'allaient pas du tout sur le plan sportif. En Ligue des Nations, la Suisse est redescendue en Ligue B sans avoir gagné un seul match.

Je l'ai dit à l'équipe mardi après la défaite contre la Norvège (0-1): nous avons acquis une expérience importante lors de ces matches, nous devons maintenant en tirer les leçons pour l'Euro. Nous avons été trop gentilles, trop naïves, comme on l'a vu par exemple sur le but encaissé. Au plus haut niveau, il n'y a pas de pardon, nous devons nous montrer plus dures, plus agressives et être prêtes à 100 % dans chaque situation.

La Nati n'a pas gagné depuis huit matches. Où est-ce que ça coince?

Les matches se jouent dans les deux surfaces de réparation. Nous devons mieux défendre derrière et de manière plus conséquente. Devant, nous nous créons trop peu d'occasions et nous ne sommes pas assez efficaces. Heureusement, nous avons encore un peu de temps et nous en avons besoin.

Pia Sundhage s'en tient obstinément à son système 3-5-2, bien que certaines ne jouent pas aux postes qu'elles occupent au club.

La plupart du temps, la manière dont on se présente n'est pas liée au système. On peut jouer offensivement et défensivement dans n'importe quel système. L'important, c'est d'être variable en fonction de l'adversaire et de pouvoir changer de système en cours de match.

L'Angleterre est devenue une deuxième patrie pour Lia Wälti. Photo: Sven Thomann

Les premières critiques à l'encontre de Pia Sundhage ont été émises. Quelle est votre relation avec elle?

Bonne. Nous avons échangé nos points de vue de temps en temps, même en dehors des regroupements. Le respect à son égard a été grand dès le début, ce qui est aussi lié à ses succès passés. C'est un personnage particulier. Mais nous sentons ce qu'elle veut. Elle attendait beaucoup de chacune d'entre elles. Que nous devions progresser physiquement et accumuler des minutes de jeu. Et elle a réussi au début à nous sortir d'un mauvais pas, car les mois précédents n'avaient pas été faciles. Elle a fait venir de nouvelles joueuses et a créé une concurrence qui n'existait pas auparavant, mais qui est nécessaire.

De nombreux fans et observateurs s'inquiètent. Qu'est-ce qui vous donne confiance dans le fait que l'Euro sera un succès malgré le manque de victoires?

Nous avons une équipe passionnante: des joueuses expérimentées et des jeunes qui ont beaucoup de talent. Nous partons certes en tant qu'outsiders dans le tournoi, mais je suis convaincue que, lorsque cela compte, nous pouvons faire valoir notre potentiel et surprendre de grandes équipes.

L'un de ces talents est Sydney Schertenleib.

Tout le monde voit qu'elle a un talent incroyable. En rejoignant Barcelone, elle s'est retrouvée sous le feu des projecteurs. J'espère qu'elle saura garder la pression loin d'elle, qu'elle restera calme et qu'elle continuera à faire confiance à son instinct. Si elle continue comme ça, elle a une carrière incroyable devant elle.

Jusqu'à présent, Lia Wälti a participé à quatre phases finales (2015, 2017, 2022, 2023). Photo: TOTO MARTI

Aimeriez-vous avoir 18 ans à nouveau?

Cela aurait des avantages et des inconvénients. Contrairement aux jeunes, nous, les plus âgées, pouvons beaucoup plus apprécier ce que nous avons. Je me souviens encore exactement quand et dans quel stade j'ai disputé mon premier match international (ndlr: 2011) et devant combien de supporters. Combien peu s'intéressaient à nous à l'époque et combien peu je gagnais.

Comment avez-vous changé personnellement?

La passion est toujours là, je veux gagner chaque match, réussir chaque action, mais du point de vue de l'excitation, ce n'est plus la même chose que lorsque j'étais adolescente. J'arrive mieux à faire la part des choses et il y a désormais d'autres choses qui comptent dans ma vie.

Mais aujourd'hui, vous pourriez gagner beaucoup plus d'argent.

L'attention croissante a aussi son revers de la médaille. Au début de ma carrière, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux et beaucoup moins de critiques sur Internet. Je connais des joueuses qui s'imprègnent de tout cela, mais ce n'est pas sain, car cela peut vous toucher de très près. De nos jours, il faut avoir la peau dure dans ce milieu, sinon on coule.

Comment gérez-vous cela?

Je ne me soucie pas du tout de ce que les gens qui ne me connaissent pas pensent de moi. Ils ne nous voient que 90 minutes sur le terrain, mais ils ne savent pas ce qui se passe pendant toute la semaine, si quelqu'un traverse une épreuve, a des problèmes de santé ou des problèmes personnels. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux ni sur les applications de médias après les matches, je n'ai aucune idée de ce qui se passe et j'ignore même les articles que des proches m'envoient dans le groupe familial avec une intention affectueuse (rires). C'est ma façon de me protéger.

Au cours de la deuxième partie de saison, Lia Wälti a toutefois perdu sa place de titulaire à Arsenal. Photo: Arsenal FC via Getty Images

Dans de nombreux commentaires, il n'est pas seulement question de la performance sportive…

Il y a manifestement des gens qui aiment bien se moquer. Ils sont assis devant leur ordinateur et doivent faire part de leur frustration. Parfois, je serais curieux de savoir pourquoi ils sont si négatifs et si cela les rend heureux de rabaisser les gens.

Avez-vous connu de tels moments?

Oui, j'ai moi aussi fait des expériences négatives, sans pour autant tomber dans un trou.

Vous avez abordé ouvertement le sujet de la santé mentale lorsque vous avez quitté prématurément un rassemblement de l'équipe nationale au printemps 2023 pour cette raison.

Je ne connais personne qui, au cours d'une carrière, ne traverse jamais une phase où il n'est pas mentalement affecté. Cela peut avoir différentes causes: la pression que tu te mets, des raisons familiales ou privées. On est devenu plus ouvert sur ce sujet, mais beaucoup de choses restent encore cachées. Combien de fois entend-on dire que quelqu'un a une blessure musculaire alors que l'on sait pertinemment que ce n'est pas le cas?

Pourquoi n'avez-vous pas utilisé cette excuse à l'époque comme prétexte?

Je ne voulais pas mentir, mais au début je ne savais pas non plus comment le vendre. Car dans le sport de haut niveau, il est toujours difficile de dire «on ne peut pas». On s'entraîne toujours, même si tu as la pire journée de ta vie. C'est un sujet important qu'il faut faire passer à l'extérieur, pour montrer aux gens que c'est tout à fait normal et acceptable quand ça ne va pas.

Le dernier Euro a eu lieu en Angleterre. Que peut apprendre la Suisse?

C'est une situation de départ très différente. L'Angleterre est sans doute le pays le plus fou de football, les stades sont pratiquement toujours pleins chez les hommes, ce qui n'est pas le cas en Super League. Chez les femmes, les grands clubs ont pris les choses en main et ont poussé les équipes féminines qui peuvent profiter de l'infrastructure. Les petits clubs ont suivi, ce qui permet d'améliorer le niveau.

Lia Wälti a acheté un appartement dans la banlieue de Saint Albans. Photo: Sven Thomann

Comment faire progresser le football en club chez nous?

Il faut des responsables de club qui laisseront les femmes réussir. Il faut d'abord investir avant de pouvoir profiter, oser faire un pas, même si celui-ci n'est peut-être pas encore couronné de succès. Notre premier match avec Arsenal à l'Emirates Stadium, avant le Covid, s'est déroulé devant 8000 fans. Depuis, beaucoup de nos matches se jouent à guichets fermés.

Il y a deux semaines, vous avez remporté la Ligue des champions avec Arsenal. Qu'est-ce que cela a déclenché chez vous?

Un rêve que j'avais depuis des années s'est réalisé. Avec un club dont j'ai fait partie pendant sept ans et que j'ai contribué à construire. Du point de vue des émotions, c'était le plus grand moment de ma carrière, dont je me souviendrai toute ma vie. Même si on m'en parle tous les jours, je ne le réaliserai vraiment qu'une fois que j'aurai fait une pause et que j'aurai pu descendre.

Londres est-elle devenue votre deuxième patrie?

Je m'y sens chez moi et j'ai acheté un appartement à Saint Albans il y a deux ans. Mais je ne suis pas une fille de Londres et je ne suis pas souvent dans le centre-ville. J'aime l'ouverture d'esprit et la culture des Anglais. C'était déjà le cas à Potsdam, mais ici, c'est encore un autre niveau. Ils sont très chaleureux et accessibles, j'ai beaucoup appris ici et j'ai continué à forger mes propres valeurs.

Quels sont vos autres objectifs?

Quand on gagne la Ligue des champions, on veut le revivre. La faim n'est pas assouvie, au contraire. Il y a des pays et des championnats où je n'ai pas encore joué.

Quels critères entreraient en ligne de compte si vous deviez changer de club?

La question est de savoir quelles sont vos priorités. Veut-on gagner plus d'argent, avoir un maximum de succès sportif, apprendre une nouvelle langue ou avoir plus de soleil? Tout au long de ma carrière, j'ai choisi la voie de la loyauté et, même si j'ai connu une période plus difficile, je ne me suis jamais enfuie. J'ai écouté mon instinct et j'ai construit quelque chose aussi bien à Potsdam qu'à Londres.

Il y a des rumeurs selon lesquelles le Real Madrid s'intéresserait à vous.

C'est possible (rires). Mais j'ai encore un contrat avec Arsenal jusqu'en 2026. Je suis dans un club qui pousse le football féminin de manière incroyable. Presque partout où j'irais, ce serait probablement un retour en arrière. Mais je me concentre sur ce qui est à venir. Et c'est l'Euro.

Vous avez 32 ans. Combien de temps comptez-vous encore jouer?

L'âge ne me fait pas peur, même si notre corps est soumis à une charge incroyable et à beaucoup de stress. Mais il résiste à beaucoup de choses. Tant que je ne souffre pas et que mon corps est au niveau que j'attends de moi, je veux jouer et en profiter. Mon plus grand souhait est de pouvoir décider moi-même du moment où je m'arrêterai – et non pas une quelconque blessure ou un club.

Vous vivez à l'étranger depuis plus de dix ans. Comment votre vision de la Suisse a-t-elle changé?

J'apprécie beaucoup plus la Suisse depuis que je suis partie. La nature et la qualité de vie sont incroyables. Pour nous qui avons grandi ici, il est normal de boire au robinet, de sauter dans n'importe quel lac et de respirer de l'air frais. La Suisse reste mon pays d'origine, où se trouvent mes amis les plus proches et ma famille, et où j'ai ma zone de confort.

Qu'appréciez-vous à l'étranger?

L'ouverture d'esprit des gens, notamment à Londres, où j'ai aussi des personnes qui me sont très proches. Mais j'ai aussi gardé contact avec des personnes de mon temps à Potsdam.

Est-il vrai qu'autrefois vous vouliez devenir éducatrice de la petite enfance?

C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai écrit un livre pour enfants. J'ai fait un jour quelques stages, car j'ai toujours été très proche des enfants. Mais le métier n'était pas compatible avec le football, c'est pour cela que j'ai fait une école de commerce.

Aimeriez-vous avoir vos propres enfants?

Oui. C'est un grand souhait pour moi de devenir un jour maman.

Ramona Bachmann est maman depuis quelques semaines.

Je suis très heureuse pour elle – notre premier bébé de la Nati. À Arsenal aussi, nous avons trois joueuses qui ont des enfants, ce qui est très bien. Et quand cela arrive dans l'entourage proche, cela devient aussi plus important pour soi-même.

Pendant votre carrière?

Ce train est probablement parti, même si l'on voit aujourd'hui que les femmes peuvent y arriver. Mais c'est de la musique d'avenir. Je vis le moment présent.

L'Euro commence dans quelques jours. A quoi vous attendez-vous pour ce tournoi?

Sur le plan sportif, ce sera du haut niveau, car les meilleures joueuses d'Europe seront là. La qualité sera plus élevée que jamais. Pour nous, tout est possible dans ce groupe. Nous pouvons battre n'importe quelle équipe – mais aussi perdre contre n'importe laquelle.