Ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde des clubs

Après une saison ratée sans titre, le Real Madrid est tout de même de la partie. Photo: keystone-sda.ch

Joël Hahn

La nouvelle Coupe du monde des clubs aura lieu aux États-Unis à partir du 14 juin avec son lot de stars. Mais que se cache-t-il derrière ce tournoi? Et pourquoi Barcelone ou Liverpool, champions en Espagne et en Angleterre, ne sont-ils pas de la partie? Blick fait le point.

Qu’est-ce que le Mondial des clubs?

Jusqu’à présent, la Coupe du monde des clubs était un mini-événement avec sept équipes. Désormais ce sera une compétition avec 32 clubs de tous les continents. Les meilleures équipes d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Afrique et autres se disputeront la couronne du football mondial.

Auparavant, la Coupe du monde des clubs avait lieu chaque année. Elle se déroulera maintenant tous les quatre ans avec un format nettement plus long et avec un niveau bien plus relevé. Les matches se dérouleront entre le 15 juin et le 13 juillet 2025.

Quel mode de jeu?

32 équipes, quatre semaines, une coupe. Voilà la situation de départ. Tout d’abord, les équipes sont réparties en huit groupes de quatre participants. Les deux meilleures équipes atteignent les huitièmes de finale. Dès lors, la phase à élimination directe peut commencer.

Quelle récompense?

Outre la gloire, l’honneur et un trophée, il y a aussi beaucoup d’argent en jeu. La FIFA fait monter les enchères puisqu’un club peut empocher jusqu’à 102 millions de francs en cas de sacre. Au total, elle va distribuer jusqu’à 891 millions de francs à tous les participants.

Qui est de la partie et où est le Barça?

Les vainqueurs respectifs des Ligues des champions continentales sont de la partie. Des grands noms comme le Real Madrid (vainqueur de la Ligue des champions en 2024 et 2022), Manchester City (vainqueur de la CL en 2023) et Chelsea (vainqueur de la CL en 2021) sont aussi présents. En Amérique du Sud, les vainqueurs de la Copa Libertadores de 2021 à 2024 sont sélectionnés, comme Palmeiras ou Flamengo.

En Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et centrale puis en Océanie, la règle est la même: le vainqueur de la Ligue des champions continentale peut participer à la Coupe du monde des clubs. En outre, l’association hôte obtient une place. Les États-Unis auront donc également une équipe participante.

Les places européennes restantes ont été attribuées aux meilleures équipes du classement des clubs de l’UEFA – mesuré sur trois ans, de 2021 à 2024. Ainsi, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan, Benfica, la Juventus, l’Atlético Madrid, le RB Salzbourg et le FC Porto font aussi partie du voyage. La règle est claire: chaque pays peut présenter au maximum deux équipes, sauf en cas de titre en Ligue des champions.

Ainsi, le FC Barcelone a raté le coche sur les saisons prises en compte pour la qualification. Les Catalans ont raté le titre en CL et ont engrangé trop peu de points. À noter que Lionel Messi sera bien de la partie, mais sous le maillot de l’Inter Miami. Le club ne sera là que grâce à une wild card, élément qui suscite le débat sur la planète football.

Liverpool sera aussi absent. Bien qu’au sommet en 2025, le club doit laisser sa place à Chelsea, titré en Ligue des champions en 2021.

Des critiques

Ce grand rendez-vous rencontre de nombreuses critiques. Pour beaucoup, cela donne à voir trop de football et réduire le temps de repos entre deux saisons. De plus en plus de professionnels tirent la sonnette d’alarme: les joueurs arrivent à la limite, physiquement comme mentalement.

De plus, le championnat d’Europe des moins de 21 ans se déroule en parallèle. Les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs talents pour l’Euro, mais peuvent les emmener sans problème au championnat du monde des clubs. Une absurdité qui met à mal les équipes nationales. Les fédérations comme l’UEFA sont également loin d’être enthousiastes face à cette réglementation.

Où puis-je suivre la Coupe du monde des clubs?

Les matches sont disponibles gratuitement dans le monde entier sur DAZN. Il suffit de créer un compte.