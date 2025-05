L'équipe de Suisse s'envole dans dix jours pour sa tournée américaine. Granit Xhaka et Manuel Akanji sont de retour, mais aussi Lucas Blondel, Isaac Schmidt et Stefan Gartenmann. Johan Manzambi est lui appelé pour la première fois.

Isaac Schmidt s'apprête à retrouver l'équipe nationale. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin et l'ASF ont choisi l'aéroport de Zurich pour annoncer la sélection suisse appelée à décoller lundi 2 juin en direction de Salt Lake City. La Nati y affrontera le Mexique samedi 7 juin devant plus de 40'000 spectateurs, avant de rejoindre Nashville où l'attendra la sélection des Etats-Unis. Une tournée américaine qui servira à préparer au mieux les qualifications de la Coupe du monde 2026, lesquelles s'annoncent brûlantes à l'automne (Suède, Slovénie, Kosovo). Le but est clair: revenir aux Etats-Unis à l'été suivant pour y disputer la plus belle des compétitions de ce sport merveilleux qu'est le football.

Le sélectionneur a choisi de rappeler Lucas Blondel, Isaac Schmidt et Stefan Gartenmann, les trois joueurs appelés pour la première fois en mars avec la Nati. Leurs performances ont visiblement convaincu le sélectionneur national de les revoir pour cette tournée américaine.

Granit Xhaka et Manuel Akanji sont de retour

Deux très grands cadres font leur retour: Granit Xhaka, qui est devenu père pour la troisième fois en mars, et Manuel Akanji, qui est de retour de blessure. Murat Yakin a en outre rappelé cinq joueurs qui n'étaient pas présents pour diverses raisons lors du dernier rassemblement: Nico Elvedi, Ulisses Garcia, Ardon Jashari, Marvin Keller et Silvan Widmer.

Johan Manzambi va faire ses débuts avec l'équipe nationale. Photo: IMAGO/Steinsiek.ch

Johan Manzambi va lui effectuer ses débuts avec la Nati. «À 19 ans, Johan joue en Bundesliga, où il fait déjà partie des piliers de l’équipe. Il est polyvalent en attaque, ce qui le rend très intéressant pour nous», explique Murat Yakin. Le Genevois, qui connaît une ascension fulgurante avec Freiburg, va devoir décaler ses vacances, ce qu'il fera sans aucun doute avec grand plaisir. Le voilà dans la cour des grands.

Murat Yakin a délibérément renoncé à faire des expériences en appelant d'autres nouveaux joueurs. «Avec cette nomination, les jalons sont posés pour l'automne. Le noyau de l'équipe est constitué, 17 joueurs ont déjà participé à l'Euro 2024. Aux Etats-Unis, nous avons une dernière occasion de tester nos joueurs et de régler les derniers détails.»